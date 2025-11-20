Виплати по інвалідності — скільки грошей отримають українці в грудні 2025 року

Конверт з грошима. Фото: УНІАН

В Україні громадяни, яким було встановлено інвалідність, можуть отримувати пенсію від держави. Це виплата для людей, які частково або повністю втратили працездатність через стан здоров’я.

Про те, які мінімальні пенсії держава гарантує людям з інвалідністю у грудні 2025 року, розповіли фахівці Пенсійного фонду України.

Реклама

Читайте також:

Хто має право на пенсію по інвалідності

Пенсія призначається відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Отримувати такі виплати можуть люди, які мають від одного до п’ятнадцяти років страхового стажу — залежно від віку, у якому встановлено інвалідність.

Розмір пенсії визначають як відсоток від пенсії за віком:

I група — 100%;

II група — 90%;

III група — 50%.

Виплату призначають із дня встановлення інвалідності, якщо звернутися протягом трьох місяців. Якщо пізніше — з дня подання заяви. Термін виплат відповідає періоду, на який встановлено інвалідність.

На які виплати можуть розраховувати військові з інвалідністю у грудні

Військовослужбовцям пенсію по інвалідності призначають незалежно від страхового стажу, якщо втрата працездатності настала під час служби, протягом трьох місяців після звільнення або пізніше — але лише якщо хвороба чи травма були пов’язані з виконанням обов’язків.

Розмір залежить від причин інвалідності. Так, люди з інвалідністю внаслідок війни отримують від 60% до 100% грошового забезпечення залежно від групи інвалідності. Однак ці виплати не можуть бути меншими за такі значення:

для I групи — 16 847 грн;

для II групи — 13 822 грн;

для III групи — 9 478 грн.

Для інших категорій військових відсоток нижчий — від 40% до 70% грошового забезпечення:

I група — 70%;

II група — 60%;

III група — 40%.

Розмір виплат по інвалідності для постраждалих від ЧАЕС

Громадяни, що втратили працездатність через аварію на ЧАЕС, отримують пенсію як компенсацію фактичних втрат. Розмір обчислюють або за заробітком у зоні відчуження у 1986–1990 роках, або на основі п’ятикратної мінімальної зарплати на 1 січня відповідного року. Мінімальні суми пенсій для постраждалих:

I група — 9 855,71 грн;

II група — 7 884,57 грн;

III група — 6 077,70 грн;

діти з інвалідністю — 6 077,70 грн.

Для ліквідаторів аварії, які отримали інвалідність, передбачені ще вищі стандарти: їм мінімальну пенсію визначають як відсоток від середньої зарплати по країні за минулий рік. З 1 березня 2025 року для I групи це 17 486,60 грн, для II — 13 989,28 грн, для III — 10 491,96 грн.

Раніше ми писали, що цьогоріч українці можуть розраховувати на нову держпрограму "Зимова підтримка". Вона створена для того, щоб допомогти людям пройти опалювальний сезон 2025–2026 років, зокрема тим, хто має інвалідність.

Також ми розповідали, що соціально вразливі категорії українців зможуть отримати від держави фінансову допомогу. У 2025 році пенсійні виплати надаються не тільки людям похилого віку, а й громадянам з інвалідністю.