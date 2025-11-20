Выплаты по инвалидности — сколько денег получат украинцы в декабре 2025 года

Конверт с деньгами. Фото: УНИАН

В Украине граждане, которым была установлена инвалидность, могут получать пенсию от государства. Это выплата для людей, которые частично или полностью утратили трудоспособность по состоянию здоровья.

О том, какие минимальные пенсии государство гарантирует людям с инвалидностью в декабре 2025 года, рассказали специалисты Пенсионного фонда Украины.

Кто имеет право на пенсию по инвалидности

Пенсия назначается в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Получать такие выплаты могут люди, имеющие от одного до пятнадцати лет страхового стажа — в зависимости от возраста, в котором установлена инвалидность.

Размер пенсии определяют как процент от пенсии по возрасту:

I группа — 100%;

II группа — 90%;

III группа — 50%.

Выплата назначается со дня установления инвалидности, если обратиться в течение трех месяцев. Если позже — со дня подачи заявления. Срок выплат соответствует периоду, на который установлена инвалидность.

На какие выплаты могут рассчитывать военные с инвалидностью в декабре

Военнослужащим пенсию по инвалидности назначают независимо от страхового стажа, если потеря трудоспособности наступила во время службы, в течение трех месяцев после увольнения или позже — но только если болезнь или травма были связаны с выполнением обязанностей.

Размер зависит от причин инвалидности. Так, люди с инвалидностью вследствие войны получают от 60% до 100% денежного обеспечения в зависимости от группы инвалидности. Однако эти выплаты не могут быть меньше следующих значений:

для I группы — 16 847 грн;

для II группы — 13 822 грн;

для III группы — 9 478 грн.

Для других категорий военных процент ниже — от 40% до 70% денежного обеспечения:

I группа — 70%;

II группа — 60%;

III группа — 40%.

Размер выплат по инвалидности для пострадавших от ЧАЭС

Граждане, утратившие трудоспособность из-за аварии на ЧАЭС, получают пенсию как компенсацию фактических потерь. Размер исчисляют или по заработку в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, или на основе пятикратной минимальной зарплаты на 1 января соответствующего года. Минимальные суммы пенсий для пострадавших:

I группа — 9 855,71 грн;

II группа — 7 884,57 грн;

III группа — 6 077,70 грн;

дети с инвалидностью — 6 077,70 грн.

Для ликвидаторов аварии, которые получили инвалидность, предусмотрены еще более высокие стандарты: им минимальную пенсию определяют как процент от средней зарплаты по стране за прошлый год. С 1 марта 2025 года для I группы это 17 486,60 грн, для II — 13 989,28 грн, для III — 10 491,96 грн.

Ранее мы писали, что в этом году украинцы могут рассчитывать на новую госпрограмму "Зимняя поддержка". Она создана для того, чтобы помочь людям пройти отопительный сезон 2025-2026 годов, в частности тем, кто имеет инвалидность.

Также мы рассказывали, что социально уязвимые категории украинцев смогут получить от государства финансовую помощь. В 2025 году пенсионные выплаты предоставляются не только пожилым людям, но и гражданам с инвалидностью.