До конца года пенсии увеличат — кто получит прибавку

До конца года пенсии увеличат — кто получит прибавку

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 06:35
обновлено: 07:29
Пенсии вырастут — кому повысят выплаты до конца 2025 года
Пожилая женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

В 2025 году часть украинских пенсионеров может рассчитывать на повышение выплат. Часть доплат Пенсионный фонд будет назначать автоматически, а другие нужно будет оформлять лично.

О том, кому и на сколько могут повысить пенсию до конца 2025 года, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Читайте также:

У кого вырастут выплаты до конца года

В Украине продолжает действовать система возрастных доплат к пенсиям. Они начисляются автоматически сразу после того, как человек достигает определенного возраста, поэтому дополнительных заявлений подавать не нужно. Размеры возрастных надбавок составляют:

  • для граждан от 70 до 75 лет — доплата до 300 грн;
  • для пенсионеров от 75 до 80 лет — надбавка до 456 грн;
  • для лиц в возрасте от 80 лет и старше — доплата до 570 грн.

Главное условие для получения возрастных доплат — размер пенсии не должен превышать 10 340,35 грн. Пенсионный фонд проводит перерасчет автоматически, когда пенсионер переходит в новую возрастную категорию, поэтому посещать учреждение для назначения таких надбавок не нужно.

Также стоит обратить внимание на еще один важный нюанс при расчете доплаты. Когда пенсионер переходит в новую возрастную группу, например после 75 лет, ему доначисляют разницу между новой надбавкой и уже полученной. Поэтому в 75 лет доплата составит 156 грн, поскольку ранее в 70 лет была назначена надбавка 300 грн.

У кого выплаты могут увеличиться почти на 1 000 гривен

Отдельные дополнительные выплаты предусмотрены для одиноких граждан в возрасте от 80 лет, нуждающихся в постоянном уходе согласно медицинскому заключению. Такие пенсионеры могут получить еще 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность — сейчас это 944 грн.

В отличие от возрастных доплат, эта помощь назначается только после подачи заявления. Для ее оформления необходимо предоставить документ о составе семьи, медицинское заключение о потребности в уходе, а также подтверждение того, что рядом нет трудоспособных родственников, которые могли бы обеспечить присмотр.

Ранее мы писали, что в Украине формулы расчета пенсии часто приводят к существенным финансовым потерям — иногда люди получают лишь половину положенной суммы. Это свидетельствует о серьезных недостатках в системе соцвыплат.

Также мы рассказывали, что люди с официально установленной инвалидностью имеют право на государственную пенсию, поскольку по состоянию здоровья полностью или частично потеряли возможность работать.

выплаты пенсии деньги пенсионеры финансы
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
