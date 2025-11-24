Мошенники используют идентификацию пенсионеров в своих схемах — как не потерять деньги украинцам 60+

Женщина с лупой просматривает документы. Фото: УНИАН

После ужесточения правил идентификации пенсионеров появилась новая волна мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками банков или Пенсионного фонда и пытаются выманить реквизиты банковских карт украинцев.

О том, как мошенники пытаются использовать идентификацию пенсионеров в своих схемах, объяснили специалисты YouTube-канала "На Пенсии".

Как работают самые распространенные схемы мошенников

Пока ПФУ обновляет процедуры подтверждения личности, мошенники активно пользуются волнением граждан. Особенно уязвимыми становятся пожилые люди, которые боятся потерять выплаты. Чаще всего мошенники прибегают к таким схемам:

Звонок "из банка-партнера"

Мошенник говорит уверенно и заявляет, что у вас "не прошла проверка данных для ПФУ", а карту скоро заблокируют. Далее просит назвать срок действия карты, CVV-код или коды из SMS. На самом деле эти коды подтверждают операции, которые преступник проводит в этот момент.

Звонок "от Пенсионного фонда"

Злоумышленники утверждают, что данные якобы не обновились, и предлагают "перевести пенсию на резервный счет". Для этого просят предоставить номер карты. Часто они знают имя или сумму выплат, но это не доказательство их легитимности.

Украинцам всегда следует помнить, что ПФУ и банки никогда не спрашивают CVV-код, PIN или другие конфиденциальные данные по телефону.

"Платная идентификация"

Некоторые аферисты предлагают "пройти идентификацию вместо вас" за деньги. Это незаконно и невозможно — процедуру должен проходить только сам получатель пенсии.

Как украинцам защитить свои деньги

Специалисты НБУ и Киберполиции напоминают:

Никому не сообщайте реквизиты карты: PIN, CVV, срок действия, коды из SMS — это только для вас. Банки и ПФУ не делают верификационных звонков: ПФУ может связаться только тогда, когда вы сами подали запрос на видеоидентификацию. Во время звонка никто не просит данные карты. Проверяйте информацию лично: если вам сообщили о "блокировке", положите трубку и сами позвоните на официальный номер банка. Установите лимиты на онлайн-оплаты: если не пользуетесь онлайн-покупками, установите минимальный или нулевой лимит.

Также не стоит доверять SMS о выигрышах или блокировке счета. Если возникли сомнения, лучше переспросить близких или самостоятельно проверить информацию. В любой непонятной ситуации завершайте разговор и обращайтесь в свой банк.

Еще одна распространенная схема — поддельные сайты, которые маскируются под официальные ресурсы. Они могут просить пройти "идентификацию" или ввести данные карты. Всегда проверяйте адрес. Официальный сайт ПФУ — pfu.gov.ua, портал электронных услуг — portal.pfu.gov.ua. Любые лишние символы или необычные домены свидетельствуют о подделке.

Если вы стали жертвой обмана, важно действовать немедленно — сразу звоните в банк и блокируйте карту, а затем обращайтесь в Киберполицию или в ближайшее отделение полиции.

Ранее мы писали, что в Украине существуют конкретные правила, по которым Пенсионный фонд может временно остановить выплату пенсии. Такое решение принимается только в случаях, предусмотренных законом, и действует до того момента, пока не выяснят все обстоятельства.

Также мы рассказывали, что в Украине часто встречаются мошеннические схемы, основанные на психологических манипуляциях. Например, если на вашу карту поступили деньги от незнакомого человека, не спешите снимать их в банкомате, а подумайте о возможных рисках.