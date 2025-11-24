Шахраї використовують ідентифікацію пенсіонерів у своїх схемах — як не втратити гроші українцям 60+

Жінка з лупою переглядає документи. Фото: УНІАН

Після посилення правил ідентифікації пенсіонерів з’явилася нова хвиля шахрайства. Зловмисники представляються співробітниками банків або Пенсійного фонду та намагаються виманити реквізити банківських карток українців.

Про те, як шахраї намагаються використати ідентифікацію пенсіонерів у своїх схемах, пояснили фахівці YouTube-каналу "На Пенсії".

Як працюють найпоширеніші схеми шахраїв

Поки ПФУ оновлює процедури підтвердження особи, шахраї активно користуються хвилюванням громадян. Особливо вразливими стають люди похилого віку, які бояться втратити виплати. Найчастіше шахраї вдаються до таких схем:

Дзвінок "з банку-партнера"

Шахрай говорить упевнено й заявляє, що у вас "не пройшла перевірка даних для ПФУ", а картку скоро заблокують. Далі просить назвати термін дії картки, CVV-код або коди з SMS. Насправді ці коди підтверджують операції, які злочинець проводить у цей момент.

Дзвінок "від Пенсійного фонду"

Зловмисники стверджують, що дані нібито не оновилися, і пропонують "перевести пенсію на резервний рахунок". Для цього просять надати номер картки. Часто вони знають ім’я чи суму виплат, але це не доказ їхньої легітимності.

Українцям завжди слід пам'ятати, що ПФУ та банки ніколи не запитують CVV-код, PIN чи інші конфіденційні дані телефоном.

"Платна ідентифікація"

Деякі аферисти пропонують "пройти ідентифікацію замість вас" за гроші. Це незаконно і неможливо — процедуру має проходити лише сам отримувач пенсії.

Як українцям захистити свої гроші

Фахівці НБУ та Кіберполіції нагадують:

Нікому не повідомляйте реквізити картки: PIN, CVV, термін дії, коди з SMS — це лише для вас. Банки та ПФУ не роблять верифікаційних дзвінків: ПФУ може зв’язатися лише тоді, коли ви самі подали запит на відеоідентифікацію. Під час дзвінка ніхто не просить дані картки. Перевіряйте інформацію особисто: якщо вам повідомили про "блокування", покладіть слухавку і самі зателефонуйте на офіційний номер банку. Установіть ліміти на онлайн-оплати: якщо не користуєтесь онлайн-покупками, встановіть мінімальний або нульовий ліміт.

Також не варто довіряти SMS про виграші або блокування рахунку. Якщо виникли сумніви, краще перепитати близьких або самостійно перевірити інформацію. У будь-якій незрозумілій ситуації завершуйте розмову і звертайтеся до свого банку.

Ще одна поширена схема — підроблені сайти, які маскуються під офіційні ресурси. Вони можуть просити пройти "ідентифікацію" або ввести дані картки. Завжди перевіряйте адресу. Офіційний сайт ПФУ — pfu.gov.ua, портал електронних послуг — portal.pfu.gov.ua. Будь-які зайві символи чи незвичні домени свідчать про підробку.

Якщо ви стали жертвою обману, важливо діяти негайно — одразу телефонуйте в банк і блокуйте картку, а потім звертайтеся до Кіберполіції або до найближчого відділення поліції.

Раніше ми писали, що в Україні існують конкретні правила, за якими Пенсійний фонд може тимчасово зупинити виплату пенсії. Таке рішення приймається тільки у випадках, передбачених законом, і діє до того моменту, поки не з’ясують усі обставини.

Також ми розповідали, що в Україні часто зустрічаються шахрайські схеми, засновані на психологічних маніпуляціях. Наприклад, якщо на вашу картку надійшли гроші від незнайомої людини, не поспішайте знімати їх у банкоматі, а подумайте про можливі ризики.