Переказ на картку від невідомої людини — що не можна робити українцям

Банківська картка і гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні досить поширеною схемою обману є соціальна інженерія. Якщо відбулася нетипова операція на карті, наприклад, прийшли гроші від невідомої особи, варто замислитися над можливими наслідками, а не бігти в банкомат за готівкою.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що не можна робити українцям у разі отримання несподіваного переказу на банківську картку.

Яка схема шахраїв дуже популярна

Трапляються випадки, коли на картку несподівано приходять гроші. Перша думка власника рахунку — відправити помилково отриману суму назад. Після успішного виконання операції аферисти зазвичай виходять на зв'язок і використовують маніпулятивні тези, аби психологічно вплинути на людину і змусити повернути кошти.

Наприклад, серед поширених легенд — виплата аліментів дружині, купівля ліків для хворих батьків або подарунку дитині на день народження. Якою б не була історія, результат один — шахраї дають потенційній жертві інший номер картки, що може вести на передоплату за товар. Тобто отримувач частково або повністю заплатить за продукцію, обрану зловмисником.

Інший наслідок, не менше негативний — ви можете відкрити доступ до свого рахунку аферистам або "злити" конфіденційну інформацію. Тоді залишиться один вихід — заблокувати картку, аби не втратити весь фінансовий залишок.

Що робити, отримавши гроші на картку

Звісно, ніхто не застрахований від помилок. Власник рахунку дійсно може випадково ввести некоректний номер банківської картки і надіслати гроші незнайомій людині. Однак у такому випадку останнє, що треба робити, це самостійно повертати суму.

Єдине правильне рішення — звернутися до служби підтримки фінансової установи, пояснити ситуацію та ініціювати скасування платежу. Звісно, операцію можуть виконати не одразу, бо термін повернення не регламентований. Але краще убезпечити себе від шахрайства і не дозволити зловмисникам отримати доступ до конфіденційних даних.

Нагадаємо, банки дедалі частіше блокують рахунки українців через підозрілі транзакції, невідповідність доходів і регулярні перекази від різних осіб. Такі дії дозволяє постанова НБУ №65 про фінмоніторинг.

Також ми писали, що в Україні активізувалися шахраї, які під назвою програми "Зимова підтримка" пропонують оформити фейкові картки для отримання 6 500 грн. Однак справжні виплати здійснюються через "Дію".