Фінансовий моніторинг — які перекази на рахунку викликають підозри в банку

Банк може ініціювати фінансовий моніторинг, якщо помітить нетипові операції чи підозрілі транзакції. Дуже часто результатом перевірки стає блокування рахунку клієнта. Не завадить дізнатися, які перекази знаходяться в зоні ризику.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому банк може розпочати фінансовий моніторинг.

Які перекази підпадають під перевірку

Звичайні карткові транзакції на невеликі суми не цікавлять фінансові установи. Українці можуть відправляти на рахунки інших фізичних осіб до 30 000 грн на місяць — це ліміт безпечної зони. Однак перевищення суми нерідко призводить до виникнення додаткових питань, особливо якщо операції характеризуються нетиповістю для клієнта.

Згідно з постановою правління НБУ від 20.12.2024 р. № 153, банки повинні уточнювати джерело походження коштів, якщо сума фінансових операцій дорівнює або перевищує 400 000 грн. Такі транзакції автоматично потрапляють під моніторинг, а в разі відмови надати підтверджувальні документи рахунок можуть заблокувати.

"Також запит можуть зробити при меншій сумі у випадку, якщо побачать нетипові для фізичної особи операції, чи перекази, які не відповідають фінансовому стану, враховуючи отриману в процесі вивчення інформацію про фінансовий стан та операції за рахунком", — констатували фахівці Агропросперіс Банку.

Які операції не зацікавлять фінмоніторинг

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" визначає операції, які не потрапляють під фінансовий моніторинг:

зняття коштів з власного рахунку;

перекази для сплати податків, зборів, Єдиного соціального внеску, штрафів за порушення;

платежі за комунальні послуги;

перекази з використанням електронних платіжних засобів або електронних грошей для оплати товарів/послуг, якщо номер такого засобу чи картки супроводжує переказ на всьому шляху руху коштів;

платежі через посередника, який укладає договір купівлі-продажу чи веде переговори;

операції до 5 000 грн;

перекази між платником та отримувачем, які є суб’єктами фінансового моніторингу та надають платіжні послуги.

Зауважимо, під банківські перевірки потрапляють як юридичні особи, так і суб’єкти господарювання. Звичайні громадяни також ризикують втратити контроль над рахунком у разі здійснення ризикових транзакцій.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Польщі банки зобов’язані повідомляти податкові органи про надходження чи зняття понад 15 000 євро. Перевірку можуть ініціювати, якщо операції клієнта не відповідають його звичній фінансовій поведінці.

Також ми писали, що блокування карток Ощадбанку після відеоідентифікації можливе, якщо клієнт не пройшов перевірку або пропустив дедлайн. Потрібно особисто відвідати відділення, адже банк діє за вимогами НБУ.