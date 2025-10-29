Финансовый мониторинг — какие переводы на счету вызывают подозрения у банка

Банковская карта и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Банк может инициировать финансовый мониторинг, если заметит нетипичные операции или подозрительные транзакции. Очень часто результатом проверки становится блокировка счета клиента. Не помешает узнать, какие переводы находятся в зоне риска.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему банк может начать финансовый мониторинг.

Какие переводы подпадают под проверку

Обычные карточные транзакции на небольшие суммы не интересуют финансовые учреждения. Украинцы могут отправлять на счета других физических лиц до 30 000 грн в месяц — это лимит безопасной зоны. Однако превышение суммы нередко приводит к возникновению дополнительных вопросов, особенно если операции характеризуются нетипичностью для клиента.

Согласно постановлению правления НБУ от 20.12.2024 г. № 153, банки должны уточнять источник происхождения средств, если сумма финансовых операций равна или превышает 400 000 грн. Такие транзакции автоматически попадают под мониторинг, а в случае отказа предоставить подтверждающие документы счет могут заблокировать.

"Также запрос могут сделать при меньшей сумме в случае, если увидят нетипичные для физического лица операции, или переводы, которые не соответствуют финансовому состоянию, учитывая полученную в процессе изучения информацию о финансовом состоянии и операции по счету", — констатировали специалисты Агропросперис Банка.

Какие операции не заинтересуют финмониторинг

Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" определяет операции, не попадающие под финансовый мониторинг:

снятие денег с собственного счета;

переводы для уплаты налогов, сборов, Единого социального взноса, штрафов за нарушения;

платежи за коммунальные услуги;

переводы с использованием электронных платежных средств или электронных денег для оплаты товаров/услуг, если номер такого средства или карты сопровождает перевод на всем пути движения денег;

платежи через посредника, который заключает договор купли-продажи или ведет переговоры;

операции до 5 000 грн;

переводы между плательщиком и получателем, которые являются субъектами финансового мониторинга и предоставляют платежные услуги.

Отметим, под банковские проверки попадают как юридические лица, так и субъекты хозяйствования. Обычные граждане тоже рискуют потерять контроль над счетом в случае осуществления рисковых транзакций.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Польше банки обязаны сообщать налоговые органы о поступлении или снятии более 15 000 евро. Проверку могут инициировать, если операции клиента не соответствуют его привычному финансовому поведению.

Также мы писали, что блокировка карт Ощадбанка после видеоидентификации возможна, если клиент не прошел проверку или пропустил дедлайн. Нужно лично посетить отделение, ведь банк действует по требованиям НБУ.