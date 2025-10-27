Нетипичные транзакции и "подозрительные" фразы — чуму банки начали чаще блокировать счета

Мужчина держит банковскую карточку и телефон. Фото: Pexels

В украинских банках усилили контроль над финансовыми операциями украинцев, а поэтому случаи замораживания счетов граждан случаются все чаще. Самые распространенные причины: подозрительные транзакции, расхождения между доходами и операциями, а также регулярные поступления средств от разных лиц.

О том, почему банки блокируют счета украинцев и как это происходит, пишет Телеграф.

За что могут заблокировать счет

Согласно постановлению НБУ №65 от 19 мая 2020 года о финансовом мониторинге, банки имеют право проверять операции клиентов, блокировать счета и даже закрывать их принудительно. Юристы выделяют несколько основных причин таких действий:

Операции с криптовалютой: платежи через биржи или брокеров без лицензии в Украине тоже могут привести к блокировке. Отсутствие подтверждения доходов: банки могут потребовать декларации, справки о зарплате, наследстве или продаже имущества. Несовместимость операций с профилем клиента: если на счет поступают крупные суммы, которые не соответствуют ежемесячным доходам, банк может заморозить счет. Подозрительные операции: например, частые переводы от разных людей, даже небольшие (500-1000 грн), могут вызвать подозрение в ведении бизнеса без ФЛП. Нетипичные операции или крупные наличные платежи: например, поступление крупных сумм (10-20 тыс. грн и более) без предыдущей истории подобных операций. Подозрительные назначения платежей: слова как "за крипту", "обмен валют", "возврат долга" на частный счет могут привлечь внимание банка. Игнорирование запросов банка: если не предоставить нужные документы или предоставить неполную информацию, счет могут заблокировать автоматически.

Как пояснил налоговый юрист Иван Маринюк, основные причины блокировок — несоответствие доходов операциям, регулярные переводы от многих людей, подозрительные операции с криптовалютами и крупные разовые платежи без истории подобных операций.

Как происходит блокировка счетов

Блокировка происходит автоматически через специальные программы банка. Клиент может даже не получить предупреждение и узнать о блокировке только при попытке воспользоваться картой или счетом.

