Нетипові транзакції та “підозрілі” фрази — чуму банки почали частіше блокувати рахунки

Чоловік тримає банківську картку і телефон. Фото: Pexels

В українських банках посилили контроль над фінансовими операціями українців, а тому випадки заморожування рахунків громадян трапляються дедалі частіше. Найпоширеніші причини: підозрілі транзакції, розбіжності між доходами та операціями, а також регулярні надходження коштів від різних осіб.

Про те, чому банки блокують рахунки українців та як це відбувається, пише Телеграф.

За що можуть заблокувати рахунок

Згідно з постановою НБУ №65 від 19 травня 2020 року щодо фінансового моніторингу, банки мають право перевіряти операції клієнтів, блокувати рахунки та навіть закривати їх примусово. Юристи виділяють кілька основних причин таких дій:

Операції з криптовалютою: платежі через біржі чи брокерів без ліцензії в Україні теж можуть призвести до блокування. Відсутність підтвердження доходів: банки можуть вимагати декларації, довідки про зарплату, спадщину або продаж майна. Несумісність операцій із профілем клієнта: якщо на рахунок надходять великі суми, які не відповідають щомісячним доходам, банк може заморозити рахунок. Підозрілі операції: наприклад, часті перекази від різних людей, навіть невеликі (500–1000 грн), можуть викликати підозру у веденні бізнесу без ФОП. Нетипові операції або великі готівкові платежі: наприклад, надходження великих сум (10–20 тис. грн і більше) без попередньої історії подібних операцій. Підозріливі призначення платежів: слова як "за крипту", "обмін валют", "повернення боргу" на приватний рахунок можуть привернути увагу банку. Ігнорування запитів банку: якщо не надати потрібні документи або надати неповну інформацію, рахунок можуть заблокувати автоматично.

Як пояснив податковий юрист Іван Маринюк, основні причини блокувань — невідповідність доходів операціям, регулярні перекази від багатьох людей, підозрілі операції з криптовалютами та великі разові платежі без історії подібних операцій.

Як відбувається блокування рахунків

Блокування відбувається автоматично через спеціальні програми банку. Клієнт може навіть не отримати попередження і дізнатися про блокування лише при спробі скористатися карткою чи рахунком.

