Україна
Банки посилили контроль — за що блокують рахунки українців

Банки посилили контроль — за що блокують рахунки українців

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 14:47
Оновлено: 15:32
Нетипові транзакції та “підозрілі” фрази — чуму банки почали частіше блокувати рахунки
Чоловік тримає банківську картку і телефон. Фото: Pexels

В українських банках посилили контроль над фінансовими операціями українців, а тому випадки заморожування рахунків громадян трапляються дедалі частіше. Найпоширеніші причини: підозрілі транзакції, розбіжності між доходами та операціями, а також регулярні надходження коштів від різних осіб.

Про те, чому банки блокують рахунки українців та як це відбувається, пише Телеграф.

Читайте також:

За що можуть заблокувати рахунок

Згідно з постановою НБУ №65 від 19 травня 2020 року щодо фінансового моніторингу, банки мають право перевіряти операції клієнтів, блокувати рахунки та навіть закривати їх примусово. Юристи виділяють кілька основних причин таких дій:

  1. Операції з криптовалютою: платежі через біржі чи брокерів без ліцензії в Україні теж можуть призвести до блокування.
  2. Відсутність підтвердження доходів: банки можуть вимагати декларації, довідки про зарплату, спадщину або продаж майна.
  3. Несумісність операцій із профілем клієнта: якщо на рахунок надходять великі суми, які не відповідають щомісячним доходам, банк може заморозити рахунок.
  4. Підозрілі операції: наприклад, часті перекази від різних людей, навіть невеликі (500–1000 грн), можуть викликати підозру у веденні бізнесу без ФОП.
  5. Нетипові операції або великі готівкові платежі: наприклад, надходження великих сум (10–20 тис. грн і більше) без попередньої історії подібних операцій.
  6. Підозріливі призначення платежів: слова як "за крипту", "обмін валют", "повернення боргу" на приватний рахунок можуть привернути увагу банку.
  7. Ігнорування запитів банку: якщо не надати потрібні документи або надати неповну інформацію, рахунок можуть заблокувати автоматично.

Як пояснив податковий юрист Іван Маринюк, основні причини блокувань — невідповідність доходів операціям, регулярні перекази від багатьох людей, підозрілі операції з криптовалютами та великі разові платежі без історії подібних операцій.

Як відбувається блокування рахунків

Блокування відбувається автоматично через спеціальні програми банку. Клієнт може навіть не отримати попередження і дізнатися про блокування лише при спробі скористатися карткою чи рахунком.

Раніше ми писали, що грошові перекази стали звичною частиною життя, але навіть звичайна операція може обернутися проблемами. Якщо у призначенні платежу вказати невдалу фразу, банк може тимчасово заморозити кошти.

Також ми розповідали, що система фінансового контролю в Україні посилилася — тепер банки уважно перевіряють усі підозрілі транзакції. Навіть дрібна помилка може призвести до блокування, хоча більшість людей про це навіть не задумується.

банки грошові перекази банківські карти рахунки блокування
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
