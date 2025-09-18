Арешт банківського рахунку — через що найчастіше блокують картки українців

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE

Кожен клієнт банку може стикнутися з неприємною ситуацією — блокуванням картки. Зазвичай це стається на підставі судового рішення, виконавчого провадження тощо. Існують різні види арештів за ступенем обмеження, а також поширені причини, чому рахунок можуть заблокувати.

Про це розповів юрист Богдан Янків у власному блозі.

Реклама

Читайте також:

Основні причини блокування картки

Залежно від обставин, які призвели до арешту, накладається повне або часткове обмеження на користування карткою. Повне блокування передбачає заборону всіх витратних операцій, але дозвіл на надходження коштів. Частковий арешт забороняє витрати понад визначену суму. Ще буває цільовий арешт, коли клієнт може здійснювати операції, не пов’язані з боргом.

Причин для блокування існує багато, їх поділяють на категорії. Наприклад, часто проблеми пов’язані з податками, а саме:

несплатою обов’язкових платежів і зборів;

накладанням штрафів ДПС;

нарахуванням пені за прострочення платежів;

донарахуванням після перевірок.

Інша категорія об’єднує причини арешту банківського рахунку внаслідок рішення суду. Таке часто трапляється, якщо людина:

не виконала судову ухвалу про стягнення коштів;

має борги за кредитами і позиками;

не компенсувала завдану шкоду;

має неустойки за порушення договорів.

Блокування рахунку нерідко стає результатом заборгованості по аліментах, соціальних внесках і комунальних послугах. Ще існує адміністративна категорія, зокрема несплачені штрафи за порушення ПДР і фінансові санкції, накладені різними контролюючими органами. Нарешті, виділяють підстави, пов’язані зі слідчими діями:

забезпечення позову в кримінальній справі;

арешт у рамках розслідування економічних злочинів;

заборона на розпорядження майном.

Залежно від причини алгоритм дій для розблокування картки буде складнішим або простішим. Головне — використати систематичний підхід до вирішення проблеми і не пропускати жодного кроку, аби пришвидшити процес.

Як зняти арешт із рахунку

Спочатку треба з’ясувати причину блокування. Клієнт повинен звернутися в обслуговуючий банк і вимагати копію постанови про арешт, реквізити виконавчого провадження та контакти відповідального виконавця. Далі слід визначити точну суму боргу, строки добровільного погашення, можливість відтермінування і перелік документів для зняття арешту.

Якщо ви погоджуєтеся з наявним боргом, треба лише погасити його, після чого взяти постанову про закриття виконавчого провадження і надати своєму банку. З іншого боку, існує можливість оскарження рішення. Доведеться звернутися з позовом до суду про визнання постанови незаконною.

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку скаржаться на труднощі під час заміни карток, термін яких не продовжили автоматично. Банк пояснив, що перевипуск доступний у будь-якому відділенні або частково дистанційно.

Також ми писали, що клієнти ПриватБанку можуть дистанційно замовити картки з доставкою по Україні та за кордон через мобільний застосунок "Приват24". Доставка триває від 1 дня в Україні до 30 днів за кордоном.