Арест банковского счета — из-за чего часто блокируют карты украинцев

Каждый клиент банка может столкнуться с неприятной ситуацией — блокировкой карты. Обычно это происходит на основании судебного решения, исполнительного производства и т.д. Существуют разные виды арестов по степени ограничения, а также распространенные причины, почему счет могут заблокировать.

Об этом рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Основные причины блокировки карты

В зависимости от обстоятельств, которые привели к аресту, накладывается полное или частичное ограничение на пользование картой. Полная блокировка предусматривает запрет всех расходных операций, но разрешение на поступление средств. Частичный арест запрещает расходы сверх определенной суммы. Еще бывает целевой арест, когда клиент может совершать операции, не связанные с долгом.

Причин для блокировки существует много, их разделяют на категории. Например, часто проблемы связаны с налогами, а именно:

неуплатой обязательных платежей и сборов;

наложением штрафов ГНС;

начислением пени за просрочку платежей;

доначислением после проверок.

Другая категория объединяет причины ареста банковского счета вследствие решения суда. Такое часто случается, если человек:

не выполнил судебное решение о взыскании денег;

имеет долги по кредитам и займам;

не компенсировал нанесенный ущерб;

имеет неустойки за нарушение договоров.

Блокировка счета нередко становится результатом задолженности по алиментам, социальным взносам и коммунальным услугам. Еще существует административная категория, в частности неоплаченные штрафы за нарушение ПДД и финансовые санкции, наложенные различными контролирующими органами. Наконец, выделяют основания, связанные со следственными действиями:

обеспечение иска в уголовном деле;

арест в рамках расследования экономических преступлений;

запрет на распоряжение имуществом.

В зависимости от причины алгоритм действий для разблокировки карты будет сложнее или проще. Главное — использовать систематический подход к решению проблемы и не пропускать ни одного шага, дабы ускорить процесс.

Как снять арест со счета

Сначала надо выяснить причину блокировки. Клиент должен обратиться в обслуживающий банк и потребовать копию постановления об аресте, реквизиты исполнительного производства и контакты ответственного исполнителя. Далее следует определить точную сумму долга, сроки добровольного погашения, возможность отсрочки и перечень документов для снятия ареста.

Если вы соглашаетесь с имеющимся долгом, надо лишь погасить его, после чего взять постановление о закрытии исполнительного производства и предоставить своему банку. С другой стороны, существует возможность обжалования решения. Придется обратиться с иском в суд о признании постановления незаконным.

