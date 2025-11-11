Перевод на карту от неизвестного человека — что нельзя делать украинцам

Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине довольно распространенной схемой обмана является социальная инженерия. Если произошла нетипичная операция на карте, например, пришли деньги от неизвестного человека, стоит задуматься над возможными последствиями, а не бежать в банкомат за наличными.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нельзя делать украинцам в случае получения неожиданного перевода на банковскую карту.

Какая схема мошенников очень популярна

Бывают случаи, когда на карту неожиданно приходят деньги. Первая мысль владельца счета — отправить ошибочно полученную сумму обратно. После успешного выполнения операции аферисты обычно выходят на связь и используют манипулятивные тезисы, дабы психологически повлиять на человека и заставить вернуть средства.

Например, среди распространенных легенд — выплата алиментов жене, покупка лекарств для больных родителей или подарка ребенку на день рождения. Какой бы ни была история, результат один — мошенники дают потенциальной жертве другой номер карты, что может вести на предоплату за товар. То есть получатель частично или полностью заплатит за продукцию, выбранную злоумышленником.

Другое последствие, не менее негативное — вы можете открыть доступ к своему счету аферистам или "слить" конфиденциальную информацию. Тогда останется один выход — заблокировать карту, чтобы не потерять весь финансовый остаток.

Что делать, получив деньги на карту

Конечно, никто не застрахован от ошибок. Владелец счета действительно может случайно ввести некорректный номер банковской карты и отправить деньги незнакомому человеку. Однако в таком случае последнее, что нужно делать, это самостоятельно возвращать сумму.

Единственное правильное решение — обратиться в службу поддержки финансового учреждения, объяснить ситуацию и инициировать отмену платежа. Конечно, операцию могут выполнить не сразу, ведь срок возврата не регламентирован. Но лучше обезопасить себя от мошенничества и не позволить злоумышленникам получить доступ к конфиденциальным данным.

Напомним, банки все чаще блокируют счета украинцев из-за подозрительных транзакций, несоответствия доходов и регулярных переводов от разных лиц. Такие действия разрешает постановление НБУ №65 о финмониторинге.

Также мы писали, что в Украине активизировались мошенники, которые под названием программы "Зимняя поддержка" предлагают оформить фейковые карты для получения 6 500 грн. Однако настоящие выплаты осуществляются через Дію.