До 20% пенсії залишатиметься у ПФУ — хто з грудня отримуватиме менше грошей

За даними Пенсійного фонду України, близько 25% людей, які вже оформили пенсію, продовжують працювати. Та чи дозволено таким громадянам одночасно отримувати й заробітну плату, і повну пенсію.

Про те, чому з грудня в деяких українців можуть утримувати до 20% їх пенсійних виплат, пояснили в Головному управлінні ПФУ в Чернівецькій області.

Чи потрібно українцям обирати між пенсією та зарплатою

Загалом українське законодавство не забороняє поєднувати роботу з отриманням пенсійних виплат, але існують важливі деталі, на які варто звернути увагу. Окремі види доплат до пенсії передбачені виключно для непрацюючих пенсіонерів.

Саме тому людині, яка працевлаштовується або звільняється, необхідно повідомити про це Пенсійний фонд упродовж десяти днів. Це дає можливість вчасно зупинити або, навпаки, призначити ті надбавки, на які пенсіонер має право.

Чому можуть утримувати частину пенсії людини

Якщо працюючий пенсіонер не повідомив ПФУ про своє працевлаштування та отримав зайві кошти, ці гроші доведеться повернути. Якщо він відмовиться зробити це добровільно, фонд щомісяця утримуватиме частину пенсійної виплати доти, доки заборгованість не буде погашена.

Водночас розмір таких утримань не може перевищувати 20% від щомісячної пенсії. Такі самі правила діють і для пенсіонерів, які працюють як фізичні особи-підприємці.

Хто не може одночасно отримувати пенсію та зарплату

Особи, які отримують пенсію за вислугу років, не мають права працювати на посадах, що дають право на таку пенсію, та паралельно отримувати виплати. У разі працевлаштування на такі посади пенсія тимчасово припиняється — людина отримує лише заробітну плату.

Після звільнення виплату пенсії поновлюють у звичайному режимі. Якщо ж пенсіонер обирає іншу професію, яка не пов’язана з правом на пенсію за вислугу років, він може без будь-яких обмежень поєднувати роботу та отримання пенсійних виплат.

