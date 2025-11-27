Пенсия с 40 годами стажа — сколько могут получать украинцы

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

В Украине пожилые люди после выхода на пенсию имеют право на денежные выплаты. Сумма зависит от продолжительности трудового стажа. Чем больше лет человек проработал, тем больше денег ему будет выплачивать государство.

О том, на какие суммы могут рассчитывать граждане с 40-летним стажем в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Как посчитать размер пенсии человеку с 40-летним стажем

На сайте Карапчевского сельского совета отмечается, что пенсии в Украине определяют по формуле:

Пенсия = средняя зарплата × индивидуальный коэффициент × коэффициент стажа

Индивидуальный коэффициент показывает, как ваша зарплата соотносится со средней. Например, если предположить, что средняя зарплата в Украине составляет около 20 000 грн, при заработке 18 000 грн ваш коэффициент будет 0,9.

Коэффициент стажа добавляет 1% за каждый отработанный год. То есть 40 лет работы дают коэффициент 0,4. При таких показателях, ваша пенсия составит:

20 000 × 0,9 × 0,4 = 7 200 грн.

Это базовый расчет, без учета индексаций и дополнительных доплат, которые могут повысить сумму.

Какие минимальные суммы получают украинцы в 2025 году

На сайте Федерации профессиональных союзов Украины отмечается, что в 2025 году:

Минимальная пенсия сегодня составляет 2 361 грн, но с доплатами неработающие пенсионеры получают не менее 3 038 грн. Люди в возрасте 75-79 лет, которые имеют стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, получают 3 613 грн. Лица старше 80 лет с аналогичным страховым стажем могут рассчитывать на 3 758 грн.

Таким образом, размер пенсии зависит от зарплаты, стажа и дополнительных надбавок, а потому, пенсионеры с большим стажем могут получать значительно больше минимальных выплат.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Украине изменятся правила для людей 60+. Нововведение коснется тех, кто собирается выходить на пенсию.

Также мы рассказывали, что в случае, если работающий пенсионер не сообщит Пенсионный фонд о трудоустройстве и при этом получит лишние деньги, их придется вернуть. Если он этого не сделает добровольно, фонд будет ежемесячно вычитать часть пенсии, пока долг не будет погашен.