Пенсія з 40 роками стажу — скільки можуть отримувати українці

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

В Україні люди похилого віку після виходу на пенсію мають право на грошові виплати. Сума залежить від тривалості трудового стажу. Чим більше років людина пропрацювала, тим більше грошей їй виплачуватиме держава.

Про те, на які суми можуть розраховувати громадяни з 40-річним стажем у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як порахувати розмір пенсії людині з 40-річним стажем

На сайті Карапчівської сільської ради зазначається, що пенсії в Україні визначають за формулою:

Пенсія = середня зарплата × індивідуальний коефіцієнт × коефіцієнт стажу

Індивідуальний коефіцієнт показує, як ваша зарплата співвідноситься із середньою. Наприклад, якщо припустити, що середня зарплата в Україні становить близько 20 000 грн, при заробітку 18 000 грн ваш коефіцієнт буде 0,9.

Коефіцієнт стажу додає 1% за кожен відпрацьований рік. Тобто 40 років роботи дають коефіцієнт 0,4. За таких показників, ваша пенсія становитиме:

20 000 × 0,9 × 0,4 = 7 200 грн.

Це базовий розрахунок, без урахування індексацій та додаткових доплат, які можуть підвищити суму.

Які мінімальні суми отримують українці у 2025 році

На сайті Федерації професійних спілок України зазначається, що у 2025 році:

Мінімальна пенсія сьогодні становить 2 361 грн, але з доплатами непрацюючі пенсіонери отримують щонайменше 3 038 грн. Люди віком 75–79 років, які мають стаж не менше 20 років для жінок і 25 років для чоловіків, отримують 3 613 грн. Особи старше 80 років з аналогічним страховим стажем можуть розраховувати на 3 758 грн.

Таким чином, розмір пенсії залежить від зарплати, стажу та додаткових надбавок, а тому, пенсіонери з великим стажем можуть отримувати значно більше за мінімальні виплати.

Раніше ми писали, що у 2026 році в Україні зміняться правила для людей 60+. Нововведення торкнеться тих, хто збирається виходити на пенсію.

Також ми розповідали, що у випадку, якщо працюючий пенсіонер не повідомить Пенсійний фонд про працевлаштування і при цьому отримає зайві гроші, їх доведеться повернути. Якщо він цього не зробить добровільно, фонд буде щомісяця віднімати частину пенсії, поки борг не буде погашено.