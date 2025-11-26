Нові вимоги у 2026 — як українцям не втратити право на пенсію у 60 років

Чоловік заповнює документи у відділенні ПФУ. Фото: УНІАН

У 2026 році українців чекають зміни у пенсійній системі. Вони стосуються як тих, хто планує вихід на пенсію.

Про те, умови виходу на пенсію у 2026 році та що робити українцям, яким через ці зміни бракуватиме стажу для виходу на заслужений відпочинок, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що зміниться для українців 60+ у 2026 році

В Пенсійному фонді України нагадали, що щороку мінімальний страховий стаж для пенсії у 60 років збільшується на один рік. Якщо цього року потрібно мати 32 роки стажу, то у 2026 році — вже 33 роки. Це означає:

Якщо стажу бракуватиме, пенсію у 60 років не призначать. При наявності хоча б 25 років стажу пенсію можна оформити у 63 роки. Якщо стажу менше ніж 25 років, пенсію нарахують у 65 років, але тільки за умови, що є хоча б 15 років трудового стажу.

Як "купити" стаж для пенсії

Якщо не вистачає стажу для пенсії, його можна докупити добровільно через Пенсійний фонд України. Це роблять за допомогою договору про добровільну сплату страхових внесків, який можна оформити онлайн через вебпортал ПФУ.

Розмір і періодичність внесків визначає сам громадянин, виходячи зі своїх фінансових можливостей. Сплачені внески зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок ПФУ.

Якщо ж сума зарплати за місяць перевищує максимально допустиму величину для нарахування страхових внесків, частина внесків переноситься на наступний місяць.

Щоб непрацюючій людині зарахувався повний місяць страхового стажу, сплачені внески за цей місяць мають бути не меншими за мінімальний страховий внесок. Наразі мінімальна зарплата становить 8 000 грн, відповідно мінімальний страховий внесок — 1 760 грн.

Кому радять докупити стаж

За даними Урядового порталу, купити стаж доцільно:

тим, хто не набрав достатньої кількості страхового стажу;

українцям, які живуть за кордоном, але хочуть отримувати пенсію в Україні;

громадянам з низьким офіційним доходом, які прагнуть отримати більшу пенсію.

Кому вигідно купити стаж. Фото: Скриншот

Українці також можуть купити одразу цілий рік стажу, що у 2025 році коштуватиме 21 120 грн.

