Пенсії в Україні — які мінімальні суми гарантують українцям 60+ в грудні

Жінка похилого віку у своєму дворі. Фото: УНІАН

Розмір пенсійних виплат українців визначається індивідуально, залежно від їх офіційних доходів під час роботи та кількості стажу. Однак держава встановлює й мінімальні суми, менше яких, люди похилого віку отримувати не можуть.

Про те, на які мінімальні пенсійні виплати можуть розраховувати українці у грудні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Яким буде розмір мінімальної пенсії у грудні

В Україні у 2025 році мінімальна пенсія залишиться без змін — 2 361 грн. Саме такий прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, закладений у держбюджеті. Підвищення цього показника на 2025 рік не передбачено, тому він залишився чинним до кінця року.

Водночас із 1 березня Пенсійний фонд провів щорічну індексацію. Пенсії, призначені за законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, зросли на 14%. Тож, попри незмінний прожитковий мінімум, виплати для більшості пенсіонерів підвищилися саме завдяки індексації.

Також із березня оновлено розміри доплат до мінімальних виплат. Це передбачено постановою №209 про індексацію пенсій та посилення соцзахисту вразливих категорій населення. Суми змінились таким чином:

Пенсіонери 65+, які не працюють і мають повний стаж (30 років для жінок / 35 — для чоловіків), отримали підвищення з 3 370 до 3 758 грн (+388 грн). Люди до 70 років зі стажем 30/35 років, а також люди з інвалідністю І групи: з 2 980 до 3 323 грн (+343 грн). Пенсіонери 70+ зі стажем 30/35 років, а також громадяни 75–80 років зі стажем 20/25 років: з 3 240 до 3 613 грн (+373 грн). Пенсіонери 80+ зі страховим стажем 20/25 років: з 3 370 до 3 758 грн (+388 грн). Непрацюючі отримувачі мінімальної пенсії, незалежно від стажу та типу пенсії: з 2 725 до 3 038 грн.

Розмір мінімальних пенсій в Україні. Фото: Скриншот

Для працюючих пенсіонерів мінімальна виплата залишається на рівні 2 361 грн. Виходить, що сума мінімальної гарантованої виплати залежить від віку, наявного стажу та того, чи працює людина.

Хто може отримати додаткове підвищення пенсії у грудні

Продовжують діяти й щомісячні компенсації для людей старше 70 років. Якщо у грудні людина увійде до однієї з таких вікових груп, вона отримає прибавку до пенсії:

до 300 грн — для громадян 70–75 років;

до 456 грн — для людей 75–80 років;

до 570 грн — для пенсіонерів, яким виповниться понад 80 років.

Такі доплати отримають люди похилого віку, якщо їхня пенсія менша за 10 340,35 грн.

Раніше ми писали, що в Україні після виходу на пенсію люди отримують гроші від держави. Розмір виплат залежить від того, скільки років людина працювала — чим довший стаж, тим більша пенсія.

Також ми розповідали, що за даними Пенсійного фонду, близько чверті пенсіонерів продовжують працювати. Але чи можна при цьому одночасно отримувати й зарплату, і повну пенсію.