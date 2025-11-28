Видео
Что будет с зарплатами учителей в декабре 2025 — суммы и надбавки

Что будет с зарплатами учителей в декабре 2025 — суммы и надбавки

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 11:33
Зарплаты учителей с 1 декабря — на какие суммы и надбавки могут рассчитывать
Учительница в школе. Фото: УНИАН

В Украине зарплаты учителей состоят из должностного оклада, различных надбавок и доплат, единовременного денежного обеспечения и пр. С учетом всех компонентов средний доход педагогического сотрудника фиксируется на уровне 15 000 грн/мес.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с зарплатами учителей в декабре 2025 года.

Читайте также:

Минимальные оклады в декабре

Должностной оклад определяется по Единой тарифной сетке, которую по состоянию на текущий год пересматривать или отменять не планируют. Поэтому в декабре педагоги получат аналогичные минимальные суммы, что исчисляют с учетом коэффициентов тарифных разрядов, умноженных на базовый оклад (3 195 грн).

Учителя в Украине могут рассчитывать на такое минимальное денежное обеспечение в последний месяц 2025 года:

  • без категории — от 6 396,5 грн;
  • вторая категория — от 7 450,3 грн;
  • первая категория — от 7 978,3 грн;
  • высшая категория — от 8 505,2 грн.

Это суммы с учетом обязательной надбавки 10%, согласно постановлению Кабинета Министров "О повышении оплаты труда педагогических работников" № 22.

Что формирует зарплату учителя

Молодые педагоги без стажа и категории могут рассчитывать только на минимальные оклады плюс обязательные доплаты по закону. Однако в основном сотрудники школ получают надбавки, которые позволяют приблизить ежемесячный доход к среднему показателю 15 000 грн. По состоянию на декабрь предусмотрены такие дополнительные выплаты:

  • за выслугу лет (от 10 до 30% оклада);
  • за престижность труда (от 5 до 30% оклада);
  • за классное руководство (20%);
  • за ведение инклюзивного класса (20%);
  • за проверку тетрадей (15%) и т. п.

Еще одна обязательная надбавка, которую назначили всем без исключения учителям, — это деньги за работу в неблагоприятных условиях (согласно постановлению № 1286 "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников заведений общего среднего образования").

С 1 сентября 2025 года сумма регулярных доплат составляет 2 000 грн. А педагоги, работающие в прифронтовых громадах, получают двойной размер — 4 000 грн/мес. Повышенные выплаты предусмотрены для более 25 000 человек.

Не стоит забывать о постановлении № 928 "Некоторые вопросы оплаты труда работников предприятий, учреждений, заведений и организаций во время военного положения". Согласно тексту документа, учителя в зонах активных и возможных боевых действий имеют надбавку 50% и 100% должностного оклада соответственно.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, учителя могут рассчитывать на 13-ю зарплату в декабре 2025 года. Руководство школ по собственному усмотрению определяет потребность в премиях при условии наличия остаточных средств образовательной субвенции.

Также мы писали, что должностные оклады учителей в 2025 году зависят от тарифного разряда. Для второй категории минимальная сумма составляет 7 450,3 грн, для первой — 7 978,3 грн (с учетом обязательной надбавки 10%).

