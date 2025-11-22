Тринадцатая зарплата для учителей — кто может получить двойной оклад в декабре

Учительница с детьми. Фото: УНИАН

В Украине предусматривается начисление так называемой "тринадцатой зарплаты". Это неофициальное название одного из видов денежного обеспечения, в основном премий, которые работодатели выплачивают сотрудникам в конце календарного года. Учителя тоже могут рассчитывать на дополнительные деньги в декабре.

Кто из учителей может получить деньги

На законодательном уровне термина "тринадцатая зарплата" не существует. Однако работодатели нередко премируют своих сотрудников в декабре, благодаря за плодотворную деятельность в течение года. Обычно сумма таких премий равна должностному окладу, откуда и появилось название.

Что касается учителей, то статья 57 закона "Об образовании" предусматривает начисление:

ежегодного вознаграждения за добросовестную работу и образцовое выполнение обязанностей;

премии по итогам деятельности.

Премирование в школе регламентируется приказом Министерства образования и науки № 557. Руководство учебного заведения имеет право выделить из остатка образовательной субвенции средства на премии учителям (в пределах утвержденного фонда заработной платы).

Однако важным условием является отсутствие задолженности по ежемесячному денежному обеспечению педагогов. Иными словами, сначала надо закрыть зарплатные обязательства, а потом брать деньги на премии.

Кому не дадут 13-ю зарплату

Денежные вознаграждения не предусмотрены для учителей, работающих по совместительству. Плюс выплата финансовой помощи осуществляется только на основании приказа директора, который руководствуется специальным Положением о премировании.

Этот документ должен содержать правила осуществления выплат, критерии назначения вознаграждения, суммы и сроки. Стоит помнить, что "тринадцатая зарплата" — это право руководителя, а не его обязанность. В случае отсутствия свободных средств на предприятии (в случае учителей — образовательной субвенции) о надбавке к доходу можно забыть.

Напомним, в 2025 году доплаты учителям зависят от тарифного разряда. Минимальный оклад с установленной надбавкой 10% составляет примерно 7 978 грн для первой категории и 7 450 грн — для второй.

Также мы писали, что учителям должны выплачивать ежемесячную надбавку 2 600 грн (с учетом налогов) с 1 сентября 2025 года, но многие педагоги сообщили о ее отсутствии или выборочных начислениях.