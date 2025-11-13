Доплата учителю за первую и вторую категорию — как отличаются суммы в 2025

Деньги и калькулятор. Фото: УНИАН

Должностной оклад педагогических сотрудников определяется по Единой тарифной сетке (ЕТС). А доплата учителям за квалификационную категорию зависит от тарифного разряда, который присваивается на ее основе. Интересно узнать, какие суммы предусмотрены в 2025 году за первую и вторую категорию.

Как категория влияет на разряд

Согласно ЕТС, минимальный должностной оклад учителя в Украине рассчитывается путем умножения ставки работника 1 тарифного разряда (3 195 грн в 2025 году) на соответствующий коэффициент. Например, при отсутствии категории можно рассчитывать на минимальный доход в размере 6 396,5 грн (без учета других надбавок).

Приложение 6 к приказу МОН № 557 "Об упорядочении условий оплаты труда и утверждении схем тарифных разрядов работников учебных заведений, учреждений образования и научных учреждений" содержит разделение на разряды по категориям:

без категории — 10-11 разряды;

вторая категория — 12 разряд;

первая категория — 13 разряд;

высшая категория — 14 разряд.

Это действительно для учителей всех специальностей, преподавателей, воспитателей, логопедов, заведующих логопедическими пунктами, методистов, педагогов-организаторов, концертмейстеров, социальных педагогов и практических психологов.

Какие доплаты за первую и вторую категорию

Коэффициент для первой категории составляет 2,27, для второй — 2,12. Чтобы узнать минимальный должностной оклад, необходимо сумму 3 195 грн умножить на эти показатели. Получается, что учитель второй категории минимально зарабатывает 6 773,4 грн, а первой — 7 252,65 грн. Разница между ними достигает около 479 грн.

Однако еще необходимо учесть обязательную надбавку 10%, введенную постановлением Кабинета Министров "О повышении оплаты труда педагогических работников" № 22. С этой доплатой минимальный оклад учителя первой категории составляет 7 978,3 грн, второй — 7 450,3 грн. Разница в таком случае увеличится до 528 грн.

Напомним, правительство планирует повысить зарплату учителей до уровня трех минимальных с 1 сентября 2026 года. К этому времени педагогам хотят увеличить оклады на 30% — с 1 января. Однако финального решения еще нет.

