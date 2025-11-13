Відео
Доплата вчителю за категорію — на які суми можна розраховувати

Доплата вчителю за категорію — на які суми можна розраховувати

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 11:20
Оновлено: 10:57
Доплата вчителю за першу та другу категорію — як відрізняються суми у 2025
Гроші та калькулятор. Фото: УНІАН

Посадовий оклад педагогічних працівників визначається за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС). А доплата вчителям за кваліфікаційну категорію залежить від тарифного розряду, який присвоюється на її основі. Цікаво дізнатися, які суми передбачені у 2025 році за першу та другу категорію.

Сайт Новини.LIVE розповідає про доплату вчителю за присвоєння першої та другої кваліфікаційної категорії.

Читайте також:

Як категорія впливає на розряд

Згідно з ЄТС, мінімальний посадовий оклад вчителя в Україні розраховується шляхом множення ставки працівника 1 тарифного розряду (3 195 грн у 2025 році) на відповідний коефіцієнт. Наприклад, за відсутності категорії можна розраховувати на мінімальний дохід у розмірі 6 396,5 грн (без урахування інших надбавок).

Додаток 6 до наказу МОН № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" містить поділ на розряди за категоріями:

  • без категорії — 10-11 розряди;
  • друга категорія — 12 розряд;
  • перша категорія — 13 розряд;
  • вища категорія — 14 розряд.

Це дійсно для вчителів усіх спеціальностей, викладачів, вихователів, логопедів, завідувачів логопедичних пунктів, методистів, педагогів-організаторів, концертмейстерів, соціальних педагогів і практичних психологів.

Які доплати за першу та другу категорію

Коефіцієнт для першої категорії становить 2,27, для другої — 2,12. Щоб дізнатися мінімальний посадовий оклад, необхідно суму 3 195 грн помножити на ці показники. Виходять, що вчитель другої категорії мінімально заробляє 6 773,4 грн, а першої — 7 252,65 грн. Різниця між ними сягає близько 479 грн.

Однак ще необхідно врахувати обов’язкову надбавку 10%, запроваджену постановою Кабінету Міністрів "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" № 22. З цієї доплатою мінімальний оклад вчителя першої категорії становить 7 978,3 грн, другої — 7 450,3 грн. Різниця в такому разі збільшиться до 528 грн.

Нагадаємо, уряд планує підвищити зарплату вчителів до рівня трьох мінімальних із 1 вересня 2026 року. До цього часу педагогам хочуть збільшити оклади на 30% — з 1 січня. Однак фінального рішення ще немає.

Також ми писали, яку мінімальну зарплату отримають вчителі 1-4 класів у листопаді 2025 року. Суми залежать від категорії, оскільки базовий посадовий оклад визначається за Єдиною тарифною сіткою.

зарплати вчителі школи гроші доходи
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
