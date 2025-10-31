Вчитель початкових класів — яку мінімальну зарплату може отримати в листопаді

Урок у школі. Фото: УНІАН

Вчителі початкових класів мають право на різноманітні надбавки і доплати у листопаді 2025 року. Їх дохід залежить від педагогічного навантаження, однак передбачаються обов’язкові виплати. Цікаво дізнатися, що буде з зарплатами та на які мінімальні суми розраховувати найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки отримають вчителі 1-4 класів у листопаді.

Зарплата вчителя початкових класів

Базовий посадовий оклад визначається за Єдиною тарифною сіткою. Щоб дізнатися мінімальне грошове забезпечення без доплат і надбавок, необхідно помножити ставку працівника 1 тарифного розряду (3 195 грн у 2025 році) на коефіцієнт, який відповідає розряду конкретного вчителя.

Загалом педагоги всіх спеціальностей мають тарифний розряд 10-14. Мінімальний посадовий оклад для вчителя початкових класів становитиме 6 396 грн. Це сума з урахуванням обов’язкової надбавки 10% за постановою Кабінету Міністрів № 22.

Доплати педагогам у школі

Окрім "голого" окладу, вчитель 1-4 класів може розраховувати на різноманітні доплати. Наприклад, існує спеціальна надбавка за класне керівництво, згідно з наказом Міносвіти № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" — 20% від ставки (плюс 1 160 грн).

У 2025 році уряд запровадив доплат за роботу в несприятливих умовах — плюс 2 000 грн з 1 вересня (для педагогів на прифронтових територіях — 4 000 грн). Загальна сума з урахуванням надбавок — від 9 556 до 11 556 грн залежно від місця роботи.

В деяких випадках вдасться приплюсувати доплату за престижність праці (5%-30% окладу) і перевірку зошитів (15%), однак не кожен працівник може на них розраховувати. Що цікаво, на кадровому порталі Work.ua вказано середній дохід вчителя початкових класів станом на жовтень — 17 500 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі вчителі отримають доплату за роботу в несприятливих умовах розміром 4 000 грн замість 2 000 грн. Це стосується педагогів, які працюють очно та змішано в школах на прифронтових територіях.

Також ми писали, що школи не мають права вимагати гроші з батьків на ремонт або підручники, оскільки це незаконно. В разі тиску слід звертатися до директора, управління освіти або навіть поліції.