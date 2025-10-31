Учитель начальных классов — какую минимальную зарплату может получить в ноябре

Урок в школе. Фото: УНИАН

Учителя начальных классов имеют право на различные надбавки и доплаты в ноябре 2025 года. Их доход зависит от педагогической нагрузки, однако предусматриваются обязательные выплаты. Интересно узнать, что будет с зарплатами и на какие минимальные суммы рассчитывать в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько получат учителя 1-4 классов в ноябре.

Реклама

Читайте также:

Зарплата учителя начальных классов

Базовый должностной оклад определяется по Единой тарифной сетке. Чтобы узнать минимальное денежное обеспечение без доплат и надбавок, необходимо умножить ставку сотрудника 1 тарифного разряда (3 195 грн в 2025 году) на коэффициент, соответствующий разряду конкретного учителя.

В целом педагоги всех специальностей имеют тарифный разряд 10-14. Минимальный должностной оклад для учителя начальных классов составит 6 396 грн. Это сумма с учетом обязательной надбавки 10% по постановлению Кабинета Министров № 22.

Доплаты педагогам в школе

Кроме "голого" оклада, учитель 1-4 классов может рассчитывать на различные доплаты. Например, существует специальная надбавка за классное руководство, согласно приказу Минобразования № 102 "Об утверждении Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования" — 20% от ставки (плюс 1 160 грн).

В 2025 году правительство ввело доплаты за работу в неблагоприятных условиях — плюс 2 000 грн с 1 сентября (для педагогов на прифронтовых территориях — 4 000 грн). Общая сумма с учетом надбавок — от 9 556 до 11 556 грн в зависимости от места работы.

В некоторых случаях удастся приплюсовать доплату за престижность труда (5%-30% оклада) и проверку тетрадей (15%), однако не каждый сотрудник может на них рассчитывать. Что интересно, на кадровом портале Work.ua указан средний доход учителя начальных классов по состоянию на октябрь — 17 500 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые учителя получат доплату за работу в неблагоприятных условиях размером 4 000 грн вместо 2 000 грн. Это касается педагогов, работающих очно и смешанно в школах на прифронтовых территориях.

Также мы писали, что школы не имеют права требовать деньги с родителей на ремонт или учебники, поскольку это незаконно. В случае давления следует обращаться к директору, управлению образования или даже в полицию.