Зарплати вчителів на рівні трьох мінімальних — Гетманцев пояснив, коли чекати змін

Урок у школі. Фото: УНІАН

В Україні планують підвищити зарплату вчителів до рівня трьох мінімальних. Однак зміни запрацюють не одразу, їх хочуть реалізувати з нового навчального року, тобто з 1 вересня.

Про це заявив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Новини.LIVE.

Що буде із зарплатами вчителів у 2026 році

У тексті проєкту Державного бюджету на 2026 рік, поданому до другого читання, не врахували правку про встановлення посадового окладу педагогічних працівників на рівні трьох мінімальних, як передбачено статтею 61 закону "Про освіту". Водночас парламент підтримав ініціативу майже 300 голосами ще при першому читанні.

Утім Кабінет Міністрів залишив правку про поетапне підвищення грошового забезпечення вчителів, як було заплановано раніше:

з 1 січня — на 30%;

з 1 вересня — на 20%.

Але навіть цього буде недостатньо, враховуючи, що багато молодих педагогів без достатнього стажу отримують близько 8 000 грн/міс. Після другого етапу підвищення їх зарплата зафіксується на рівні 12 000 грн. На цю суму, за словами Гетманцева, майже неможливо прожити.

"Ми десятиріччями ставилися до вчителів за залишковим принципом. Це абсолютно неприйнятно. Тому я вже мав розмову з премєр-міністром і дуже їй вдячний за підтримку того, що ми маємо хай не з 1 січня, але з 1 вересня виконати зобов’язання по трьом мінімальним зарплатам", — констатував спікер.

Він додав, що система оплати буде дискутуватися протягом першого півріччя, однак точно з настанням нового навчального року вчителі зможуть розраховувати на збільшення посадового окладу. Що важливо, реалізація ініціативи буде здійснена за рахунок детінізації, а саме коштів, які "сьогодні осідають у кишенях шахраїв, ухилянтів і корупціонерів".

Які надбавки отримують вчителі в Україні

Раніше ми розповідали, що зарплата вчителя складається з посадового окладу і багатьох надбавок. По-перше, всім педагогічним працівникам, яким видають грошове забезпечення за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, передбачено підвищення окладу на 10%, згідно з постановою уряду №22.

Також існують окремі доплати, а саме:

за вислугу років — від 10% до 30%;

за престижність праці — від 5% до 30%;

за класне керівництво — 20%;

за ведення інклюзивного класу — 20%;

за перевірку зошитів — 15%;

за роботу в несприятливих умовах — 2 000 грн/міс.

Ті вчителі, які працюють у зонах можливих та активних бойових дій, можуть розраховувати на підвищення посадового окладу — 50% та 100% відповідно. А педагоги на прифронтових територіях отримують 4 000 грн щомісяця замість доплати у розмірі 2 000 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з грудня 2025 року вчителі зможуть реєструватися на платформі "Вектор" і самостійно обирати курси підвищення кваліфікації. Їх можна оплачувати державними коштами (1500 грн) з віртуального рахунку.

Також ми писали, що деякі вчителі поскаржилися на відсутність доплати за роботу в несприятливих умовах із вересня 2025 року. Їм досі не нарахували належні кошти — 4 000 грн за два місяці.