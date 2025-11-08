Зарплаты учителей на уровне трех минимальных — Гетманцев объяснил, когда ждать изменений

Урок в школе. Фото: УНИАН

В Украине планируют повысить зарплату учителей до уровня трех минимальных. Однако изменения заработают не сразу, их хотят реализовать с нового учебного года, то есть с 1 сентября.

Об этом заявил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Что будет с зарплатами учителей в 2026

В тексте проекта Государственного бюджета на 2026 год, который подали ко второму чтению, не учли правку об установлении должностного оклада педагогических работников на уровне трех минимальных, как предусмотрено статьей 61 закона "Об образовании". Вместе с тем парламент поддержал инициативу почти 300 голосами еще при первом чтении.

Впрочем, Кабинет Министров оставил правку о поэтапном повышении денежного обеспечения учителей, как было запланировано ранее:

с 1 января — на 30%;

с 1 сентября — на 20%.

Но даже этого будет недостаточно, учитывая, что многие молодые педагоги без достаточного стажа получают около 8 000 грн/мес. После второго этапа повышения их зарплата зафиксируется на уровне 12 000 грн. На эту сумму, по словам Гетманцева, почти невозможно прожить.

"Мы десятилетиями относились к учителям по остаточному принципу. Это абсолютно неприемлемо. Поэтому я уже имел разговор с премьер-министром и очень ей благодарен за поддержку того, что мы должны пусть не с 1 января, но с 1 сентября выполнить обязательства по трем минимальным зарплатам", — констатировал спикер.

Он добавил, что система оплаты будет дискутироваться в течение первого полугодия, однако точно с наступлением нового учебного года учителя смогут рассчитывать на увеличение должностного оклада. Что важно, реализация инициативы будет осуществлена за счет детенизации, а именно средств, которые "сегодня оседают в карманах мошенников, уклонистов и коррупционеров".

Какие надбавки получают учителя в Украине

Ранее мы рассказывали, что зарплата учителя состоит из должностного оклада и многих надбавок. Во-первых, всем педагогическим сотрудникам, которым выдают денежное обеспечение за счет образовательной субвенции из государственного бюджета, предусмотрено повышение оклада на 10%, согласно постановлению правительства №22.

Также существуют отдельные доплаты, а именно:

за выслугу лет — от 10% до 30%;

за престижность труда — от 5% до 30%;

за классное руководство — 20%;

за ведение инклюзивного класса — 20%;

за проверку тетрадей — 15%;

за работу в неблагоприятных условиях — 2 000 грн/мес.

Те учителя, которые работают в зонах возможных и активных боевых действий, могут рассчитывать на повышение должностного оклада — 50% и 100% соответственно. А педагоги на прифронтовых территориях получают 4 000 грн ежемесячно вместо доплаты в размере 2 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с декабря 2025 года учителя смогут регистрироваться на платформе "Вектор" и самостоятельно выбирать курсы повышения квалификации. Их можно оплачивать государственными средствами (1500 грн) с виртуального счета.

Также мы писали, что некоторые учителя пожаловались на отсутствие доплаты за работу в неблагоприятных условиях с сентября 2025 года. Им до сих пор не начислили положенные деньги — 4 000 грн за два месяца.