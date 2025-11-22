Тринадцята зарплата для вчителів — хто може отримати подвійний оклад у грудні

Вчителька з дітьми. Фото: УНІАН

В Україні передбачається нарахування так званої "тринадцятої зарплати". Це неофіційна назва одного з видів грошового забезпечення, здебільшого премій, що роботодавці виплачують працівникам наприкінці календарного року. Вчителі також можуть розраховувати на додаткові гроші в грудні.

Хто з вчителів може отримати гроші

На законодавчому рівні терміну "тринадцята зарплата" не існує. Однак роботодавці нерідко преміюють своїх працівників у грудні, дякуючи за плідну діяльність протягом року. Зазвичай сума таких премій дорівнює посадовому окладу, звідки й з'явилася назва.

Що стосується вчителів, то стаття 57 закону "Про освіту" передбачає нарахування:

щорічної винагороди за сумлінну роботу і зразкове виконання обов'язків;

премії за підсумками діяльності.

Преміювання у школі регламентується наказом Міністерства освіти і науки № 557. Керівництво навчального закладу має право виділити з залишку освітньої субвенції кошти на премії вчителям (у межах затвердженого фонду заробітної плати).

Проте важливою умовою є відсутність заборгованості по щомісячному грошовому забезпеченню педагогів. Іншими словами, спершу треба закрити зарплатні зобов'язання, а потім брати гроші на премії.

Кому не дадуть 13-ту зарплату

Грошові винагороди не передбачені для вчителів, які працюють за сумісництвом. Плюс виплата фінансової допомоги здійснюється лише на підставі наказу директора, який керується спеціальним Положенням про преміювання.

Цей документ повинен містити правила здійснення виплат, критерії призначення винагороди, суми та строки. Варто пам'ятати, що "тринадцята зарплата" — це право керівника, а не його обов'язок. У разі відсутності вільних коштів на підприємстві (у випадку вчителів — освітньої субвенції) про надбавку до доходу можна забути.

Нагадаємо, у 2025 році доплати вчителям залежать від тарифного розряду. Мінімальний оклад зі встановленою надбавкою 10% дорівнює приблизно 7 978 грн для першої категорії та 7 450 грн — для другої.

Також ми писали, що вчителям мали виплачувати щомісячну надбавку 2 600 грн (з урахуванням податків) із 1 вересня 2025 року, але багато педагогів повідомили про її відсутність або вибіркові нарахування.