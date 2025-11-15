Відео
Головна Економіка Зарплата вчителя у 2026 — Гетманцев назвав очікувану середню суму

Зарплата вчителя у 2026 — Гетманцев назвав очікувану середню суму

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 13:02
Оновлено: 10:38
Середня зарплата вчителя у 2026 — Гетманцев розповів, на яку суму розраховувати
Урок у школі. Фото: Google Maps

Вчителі в Україні можуть розраховувати на різке підвищення зарплати вже з 1 вересня 2026 року. В разі успішного ухвалення Держбюджету та всіх освітніх правок доходи педагогічних працівників виростуть в рази.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Новини.LIVE.

Читайте також:

Яку зарплату можуть мати вчителі

Згідно зі статтею 61 закону "Про освіту", посадовий оклад вчителя найнижчої кваліфікаційної категорії повинен дорівнювати розміру трьох мінімальних зарплат. Тобто доходи у школах мають починатися з 24 000 грн. За виконання цієї норми проголосувала Верховна Рада.

Однак Кабінет Міністрів подав до другого читання проєкт закону "Про державний бюджет на 2026 рік" лише з правкою про поетапне підвищення зарплати вчителів: на 30% — з 1 січня, ще на 20% — з 1 вересня. Тобто загалом планували збільшення окладів педагогів на 50%.

"Це набагато менше, ніж те рішення, яке було ухвалено Верховною Радою. Тому ми вступили з Кабміном у перемовини, дискусії, бо вважаємо, що принаймні з 1 вересня 2026 року має бути виконана 61 стаття закону "Про освіту". У нас уже є така домовленість з урядом", — констатував Данило Гетманцев.

Іншими словами, вчителі можуть розраховувати, що з 1 січня їх доходи виростуть на 30% (інші надбавки і доплати при цьому не скасують), а з початком нового навчального року суми піднімуть до рівня трьох мінімальних. Таким чином, середня зарплата станом на 1 вересня може перевищити 30 000 грн.

Які доплати мають вчителі в Україні

Раніше ми розповідали, з чого складається дохід педагогічних працівників, окрім посадового окладу. Обов’язковими є такі доплати:

  • плюс 10% до окладу (за постановою уряду "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" № 22);
  • плюс 50% та 100% до окладу вчителям, які працюють у зонах можливих та активних бойових дій відповідно (за постановою "Деякі питання оплати праці працівників підприємств, установ, закладів та організацій під час воєнного стану" № 928);
  • плюс 2 000 грн щомісяця за роботу в несприятливих умовах (за постановою "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" № 1286).

Також у школах передбачені надбавки за вислугу років (від 10% до 30%), за престижність праці (від 5% до 30%), за класне керівництво (20%), за ведення інклюзивного класу (20%), за перевірку зошитів (15%) тощо. З урахуванням цих доплат середній дохід педагогів у 2025 році становить близько 15 000 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2025 році оклад учителів залежить від тарифного розряду. Перша категорія дає 13-й розряд, друга — 12-й. З урахуванням обов’язкової надбавки 10% мінімальний оклад становить близько 7 978 грн.

Також ми писали, що вчителі зможуть зареєструватися на платформі "Вектор" і отримати 1 500 грн для оплати курсів підвищення кваліфікації. Участь доступна директорам, їх заступникам і педагогам НУШ.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
