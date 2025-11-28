Зарплати вчителів з 1 грудня — на які суми і надбавки можуть розраховувати

Вчителька у школі. Фото: УНІАН

В Україні зарплати вчителів складаються з посадового окладу, різноманітних надбавок і доплат, одноразового грошового забезпечення тощо. З урахуванням усіх компонентів середній дохід педагогічного працівника фіксується на рівні 15 000 грн/міс.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з зарплатами вчителів у грудні 2025 року.

Мінімальні оклади в грудні

Посадовий оклад визначається за Єдиною тарифною сіткою, яку станом на поточний рік переглядати чи скасовувати не планують. Отже, у грудні педагоги отримають аналогічні мінімальні суми, які обчислюють з урахуванням коефіцієнтів тарифних розрядів, помножених на базовий оклад (3 195 грн).

Вчителі в Україні можуть розраховувати на таке мінімальне грошове забезпечення в останній місяць 2025 року:

без категорії — від 6 396,5 грн;

друга категорія — від 7 450,3 грн;

перша категорія — від 7 978,3 грн;

вища категорія — від 8 505,2 грн.

Це суми з урахуванням обов’язкової надбавки 10%, згідно з постановою Кабінету Міністрів "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" № 22.

Що формує зарплату вчителя

Молоді педагоги без стажу та категорії можуть розраховувати тільки на мінімальні оклади плюс обов’язкові доплати за законом. Однак здебільшого працівники шкіл отримують надбавки, які дозволяють наблизити щомісячний дохід до середнього показника 15 000 грн. Станом на грудень передбачені такі додаткові виплати:

за вислугу років (від 10 до 30% окладу);

за престижність праці (від 5 до 30% окладу);

за класне керівництво (20%);

за ведення інклюзивного класу (20%);

за перевірку зошитів (15%) тощо.

Ще одна обов’язкова надбавка, яку призначили всім без винятку вчителям, — це кошти за роботу в несприятливих умовах (відповідно до постанови № 1286 "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти").

З 1 вересня 2025 року сума регулярних доплат становить 2 000 грн. А педагоги, які працюють у прифронтових громадах, отримують подвійний розмір — 4 000 грн/міс. Підвищені виплати передбачені для понад 25 000 осіб.

Не варто забувати про постанову № 928 "Деякі питання оплати праці працівників підприємств, установ, закладів та організацій під час воєнного стану". Згідно з текстом документу, вчителі в зонах активних і можливих бойових дій мають надбавку 50% і 100% посадового окладу відповідно.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, вчителі можуть розраховувати на 13-ту зарплату в грудні 2025 року. Керівництво шкіл на власний розсуд визначає потребу в преміях за умови наявності залишкових коштів освітньої субвенції.

Також ми писали, що посадові оклади вчителів у 2025 році залежать від тарифного розряду. Для другої категорії мінімальна сума становить 7 450,3 грн, для першої — 7 978,3 грн (з урахуванням обов’язкової надбавки 10%).