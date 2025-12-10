Видео
Видео

Главная Экономика Минималка в Германии — на сколько увеличится сумма в 2026 году

Минималка в Германии — на сколько увеличится сумма в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 08:22
Новая минимальная зарплата в Германии — сколько будут платить работникам с 1 января 2026
Человек держит евро в руках. Фото: Новини.LIVE

Германия приняла большое количество украинцев, которые были вынуждены уехать из-за войны. Многие из них не знают немецкого языка, поэтому часто могут рассчитывать лишь на минимальную заработную плату. Однако эту сумму регулярно пересматривают и действует она на всей территории страны независимо от федеральной земли.

О том, как изменится размер минимальной зарплаты в Германии с 1 января 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Сколько минимально получают работники в 2025 году

С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Германии составляет 12,82 евро в час (сейчас это примерно 630 грн). Работник на полной занятости может зарабатывать около 2 230 евро (около 109 612 грн) брутто в месяц.

Стоит помнить, что эта сумма — брутто, то есть до уплаты налогов и социальных взносов. "Чистый" доход зависит от налоговой категории, семейного положения, места жительства и других факторов.

Как изменится минимальная зарплата в Германии с 1 января 2026 года

В материале Bild отмечается, что правительство Германии уже утвердило поэтапное повышение минимальной оплаты труда:

  1. С 1 января 2026 года — 13,90 евро/час (примерно 683 грн).
  2. С 2027 года — 14,60 евро/час (717 грн по нынешнему курсу).

Рост минимальной зарплаты положительно повлияет на миллионы работников, в том числе и украинцев, которые живут и работают в Германии. Например, в 2026 году человек, который работает полный месяц (примерно 180 часов), будет получать не менее 2 482 брутто (приблизительная 122 000 грн по нынешнему курсу).

Кто не сможет получать минимальную зарплату

Повышение будет распространяться не на всех работников. Это касается:

  • частных предпринимателей;
  • волонтеров и участников добровольных программ;
  • стажеров и тех, кто проходит профессиональную подготовку;
  • лиц с инвалидностью, работающих в специализированных мастерских;
  • людей, которые учатся, переквалифицируются или находятся на временных программах.

Стоит также отметить, что новый размер минимальной оплаты труда распространяется на всех работников старше 18 лет.

Ранее мы писали, что Верховная Рада во втором чтении окончательно одобрила Госбюджет на 2026 год. Это означает, что с 1 января изменятся ключевые экономические показатели страны, в частности вырастет минимальная зарплата.

Также мы рассказывали, что многие украинцы сейчас живут в Германии из-за войны. После принятия закона о двойном гражданстве больше не нужно отказываться от украинского паспорта, чтобы стать гражданином Германии. В то же время получить второе гражданство смогут не все — есть определенные ограничения.

Германия зарплаты выплаты деньги минимальная зарплата
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
