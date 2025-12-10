Новая минимальная зарплата в Германии — сколько будут платить работникам с 1 января 2026

Человек держит евро в руках. Фото: Новини.LIVE

Германия приняла большое количество украинцев, которые были вынуждены уехать из-за войны. Многие из них не знают немецкого языка, поэтому часто могут рассчитывать лишь на минимальную заработную плату. Однако эту сумму регулярно пересматривают и действует она на всей территории страны независимо от федеральной земли.

О том, как изменится размер минимальной зарплаты в Германии с 1 января 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Сколько минимально получают работники в 2025 году

С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Германии составляет 12,82 евро в час (сейчас это примерно 630 грн). Работник на полной занятости может зарабатывать около 2 230 евро (около 109 612 грн) брутто в месяц.

Стоит помнить, что эта сумма — брутто, то есть до уплаты налогов и социальных взносов. "Чистый" доход зависит от налоговой категории, семейного положения, места жительства и других факторов.

Как изменится минимальная зарплата в Германии с 1 января 2026 года

В материале Bild отмечается, что правительство Германии уже утвердило поэтапное повышение минимальной оплаты труда:

С 1 января 2026 года — 13,90 евро/час (примерно 683 грн). С 2027 года — 14,60 евро/час (717 грн по нынешнему курсу).

Рост минимальной зарплаты положительно повлияет на миллионы работников, в том числе и украинцев, которые живут и работают в Германии. Например, в 2026 году человек, который работает полный месяц (примерно 180 часов), будет получать не менее 2 482 брутто (приблизительная 122 000 грн по нынешнему курсу).

Кто не сможет получать минимальную зарплату

Повышение будет распространяться не на всех работников. Это касается:

частных предпринимателей;

волонтеров и участников добровольных программ;

стажеров и тех, кто проходит профессиональную подготовку;

лиц с инвалидностью, работающих в специализированных мастерских;

людей, которые учатся, переквалифицируются или находятся на временных программах.

Стоит также отметить, что новый размер минимальной оплаты труда распространяется на всех работников старше 18 лет.

