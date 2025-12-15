Нова мінімалка в Польщі — яку суму гарантують працівникам з 1 січня 2026

Один злотий. Фото: Pexels

Після початку війни значна частина громадян України виїхала за кордон. Однією з найпопулярніших країн стала Польща. Багато українців працевлаштувались та отримують зарплату у цій державі.

Про те, яким буде розмір мінімальної зарплати в Польщі з 1 січня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

На скільки підвищать мінімалку в Польщі у 2026 році

В Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики зазначають, що з 1 січня 2026 року в Польщі планується підвищення мінімальної заробітної плати. Вона зросте на 140 злотих брутто — з 4 666 злотих до 4 806 злотих (приблизно 56 357 грн).

Після сплати податків люди, які працюють за мінімальну зарплату, отримуватимуть "на руки" 3 605,85 злотих (близько 42 284 грн).

Це підвищення не буде дуже великим у порівнянні з 2023 і 2024 роками, але воно торкнеться близько 3 мільйонів працівників, які отримують мінімальну заробітну плату.

Для кого передбачені спеціальні умови

Для працівників, які працюють за трудовим договором, сума на руки становитиме 3 605,85 злотих. Для тих, хто працює за договором злеценя, ставка складе 31,40 злотих на годину (368 гривень), що на 0,90 злотих більше, ніж зараз (30,50 злотих).

Якщо працівник працює за договором доручення, його заробіток залежатиме від того, чи сплачує він повні внески до ZUS та чи має податкові пільги, такі як звільнення від податку PIT-0 для молоді до 26 років.

Ті, хто підлягає повним внескам до ZUS та оподаткуванню, отримуватимуть майже таку саму суму, як і за трудовим договором — близько 3 600 злотих нетто. Студенти та молодь до 26 років, які користуються пільгою PIT-0, можуть отримати майже всю суму — до 4 806 злотих нетто.

Раніше ми писали, що Верховна Рада України прийняла у другому читанні Закон про Державний бюджет на 2026 рік. Це означає, що з 1 січня зміняться важливі економічні показники, зокрема мінімальна заробітна плата.

Також ми розповідали, що Німеччина прийняла багато українців, які виїхали через війну. Більшість із них не володіють німецькою мовою, тому часто змушені працювати за мінімальну зарплату. Однак ця сума регулярно зростає і діє по всій країні, незалежно від регіону.