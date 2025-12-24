Виїзд з України у 2026 році — кого можуть пропустити без черги

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Напередодні різдвяно-новорічних свят черги в пунктах пропуску різко збільшуються. Українці виїжджають за кордон на відпочинок або повертаються до рідних, аби зустріти Новий рік у колі сім'ї. Дехто може уникнути затримок і довгих перевірок, оскільки має пріоритетне право на перетин державного кордону.

Про це йдеться у статті 23 закону "Про прикордонний контроль".

Хто може перетнути кордон поза чергою

Певним категоріям громадян належать привілеї у питанні проходження перевірок у пункті пропуску. Наприклад, українське законодавство передбачає відсутність будь-якого контролю для глав держав і членів делегацій. Однак необхідно заздалегідь попередити прикордонників про важливих гостей дипломатичними каналами.

Для окремих категорій осіб передбачили пріоритетний допуск, тобто проходження поза чергою. Таким правом можуть скористатися:

власники дипломатичних, офіційних і службових паспортів;

працівники міжнародних організацій з підтверджувальними документами;

особи з інвалідністю та важкохворі люди, які прямують на лікування (теж за наявності відповідних документів);

особи з інвалідністю 1 групи;

діти з інвалідністю;

люди, які супроводжують осіб з інвалідністю (не більше двох) або близькі родичі першої лінії спорідненості;

батьки з немовлятами до 1 року (по пішохідній лінії).

Для вагітних жінок, людей похилого віку та дітей від одного року пільговий перетин кордону не передбачений. Однак працівники пункту пропуску можуть на власний розсуд, враховуючи індивідуальні обставини, дозволити пріоритетне проходження контролю. Таке рішення ухвалює тільки старший прикордонного наряду, який має скласти спеціальний акт.

Гроші на кордоні з Польщею

Від іноземців вимагають підтвердження власної платоспроможності для безперешкодного пропуску на територію Польщі. Іншими словами, необхідно пред'явити достатню суму готівки, якої вистачить на весь період перебування за кордоном.

Однак подібна вимога поширюється не на всіх. Згідно з інформацією на урядовому порталі Республіки Польща, винятки діють для власників репатріаційної чи робочої візи, осіб зі статусом тимчасового захисту, іноземців із національною візою (D), виданою з метою возз'єднання сім'ї, а також власників карти побиту.

Плюс фінансову спроможність не перевіряють у людей, які в’їжджають для участі в рятувальній операції чи з благодійною метою. Так само пільга поширюється на іноземців, яких запросили в Польщу з покриттям усіх витрат на перебування.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, не всіх українців пропустять у Польщу наступного року. Кордон буде закритий для осіб без документів і дозволу на перебування плюс іноземців, включених до Шенгенської інформаційної системи SIS.

Також ми писали, що з 2026 року прикордонний контроль під час руху поїздів поширять на швидкісні "Інтерсіті", які курсують до Польщі, зокрема на маршрутах Київ — Перемишль і Київ — Хелм.