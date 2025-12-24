Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Деяких українців пропустять через кордон без черги — хто у списку

Деяких українців пропустять через кордон без черги — хто у списку

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 10:05
Виїзд з України у 2026 році — кого можуть пропустити без черги
Черги на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Напередодні різдвяно-новорічних свят черги в пунктах пропуску різко збільшуються. Українці виїжджають за кордон на відпочинок або повертаються до рідних, аби зустріти Новий рік у колі сім'ї. Дехто може уникнути затримок і довгих перевірок, оскільки має пріоритетне право на перетин державного кордону.

Про це йдеться у статті 23 закону "Про прикордонний контроль".

Реклама
Читайте також:

Хто може перетнути кордон поза чергою

Певним категоріям громадян належать привілеї у питанні проходження перевірок у пункті пропуску. Наприклад, українське законодавство передбачає відсутність будь-якого контролю для глав держав і членів делегацій. Однак необхідно заздалегідь попередити прикордонників про важливих гостей дипломатичними каналами.

Для окремих категорій осіб передбачили пріоритетний допуск, тобто проходження поза чергою. Таким правом можуть скористатися:

  • власники дипломатичних, офіційних і службових паспортів;
  • працівники міжнародних організацій з підтверджувальними документами;
  • особи з інвалідністю та важкохворі люди, які прямують на лікування (теж за наявності відповідних документів);
  • особи з інвалідністю 1 групи;
  • діти з інвалідністю;
  • люди, які супроводжують осіб з інвалідністю (не більше двох) або близькі родичі першої лінії спорідненості;
  • батьки з немовлятами до 1 року (по пішохідній лінії).

Для вагітних жінок, людей похилого віку та дітей від одного року пільговий перетин кордону не передбачений. Однак працівники пункту пропуску можуть на власний розсуд, враховуючи індивідуальні обставини, дозволити пріоритетне проходження контролю. Таке рішення ухвалює тільки старший прикордонного наряду, який має скласти спеціальний акт.

Гроші на кордоні з Польщею

Від іноземців вимагають підтвердження власної платоспроможності для безперешкодного пропуску на територію Польщі. Іншими словами, необхідно пред'явити достатню суму готівки, якої вистачить на весь період перебування за кордоном.

Однак подібна вимога поширюється не на всіх. Згідно з інформацією на урядовому порталі Республіки Польща, винятки діють для власників репатріаційної чи робочої візи, осіб зі статусом тимчасового захисту, іноземців із національною візою (D), виданою з метою возз'єднання сім'ї, а також власників карти побиту.

Плюс фінансову спроможність не перевіряють у людей, які в’їжджають для участі в рятувальній операції чи з благодійною метою. Так само пільга поширюється на іноземців, яких запросили в Польщу з покриттям усіх витрат на перебування.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, не всіх українців пропустять у Польщу наступного року. Кордон буде закритий для осіб без документів і дозволу на перебування плюс іноземців, включених до Шенгенської інформаційної системи SIS.

Також ми писали, що з 2026 року прикордонний контроль під час руху поїздів поширять на швидкісні "Інтерсіті", які курсують до Польщі, зокрема на маршрутах Київ — Перемишль і Київ — Хелм.

кордон перевірки черги черги на кордоні виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації