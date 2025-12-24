Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Кого из украинцев пропустят через границу без очереди — перечень

Кого из украинцев пропустят через границу без очереди — перечень

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 10:05
Выезд из Украины в 2026 году — кого могут пропустить без очереди
Очереди на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Накануне рождественско-новогодних праздников очереди в пунктах пропуска резко увеличиваются. Украинцы выезжают за границу на отдых или возвращаются к родным, чтобы встретить Новый год в кругу семьи. Некоторые могут избежать задержек и долгих проверок, поскольку имеют приоритетное право на пересечение государственной границы.

Об этом говорится в статье 23 закона "О пограничном контроле".

Реклама
Читайте также:

Кто может пересечь границу вне очереди

Определенным категориям граждан принадлежат привилегии в вопросе прохождения проверок в пункте пропуска. Например, украинское законодательство предусматривает отсутствие какого-либо контроля для глав государств и членов делегаций. Однако необходимо заранее предупредить пограничников о важных гостях по дипломатическим каналам.

Для отдельных категорий лиц предусмотрели приоритетный допуск, то есть прохождение вне очереди. Таким правом могут воспользоваться:

  • владельцы дипломатических, официальных и служебных паспортов;
  • работники международных организаций с подтверждающими документами;
  • лица с инвалидностью и тяжелобольные люди, которые направляются на лечение (тоже при наличии соответствующих документов);
  • лица с инвалидностью 1 группы;
  • дети с инвалидностью;
  • люди, которые сопровождают лиц с инвалидностью (не более двух) или близкие родственники первой линии родства;
  • родители с младенцами до 1 года (по пешеходной линии).

Для беременных женщин, пожилых людей и детей от одного года льготное пересечение границы не предусмотрено. Однако сотрудники пункта пропуска могут по своему усмотрению, учитывая индивидуальные обстоятельства, разрешить приоритетное прохождение контроля. Такое решение принимает только старший пограничного наряда, который должен составить специальный акт.

Деньги на границе с Польшей

От иностранцев требуют подтверждения собственной платежеспособности для беспрепятственного пропуска на территорию Польши. Другими словами, необходимо предъявить достаточную сумму наличных, которой хватит на весь период пребывания за границей.

Однако подобное требование распространяется не на всех. Согласно информации на правительственном портале Республики Польша, исключения действуют для владельцев репатриационной или рабочей визы, лиц со статусом временной защиты, иностранцев с национальной визой (D), выданной с целью воссоединения семьи, а также владельцев карты побыту.

Плюс финансовую состоятельность не проверяют у людей, въезжающих для участия в спасательной операции или с благотворительной целью. Так же льгота распространяется на иностранцев, которых пригласили в Польшу с покрытием всех расходов на пребывание.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, не всех украинцев пропустят в Польшу в следующем году. Граница будет закрыта для лиц без документов и разрешения на пребывание плюс иностранцев, включенных в Шенгенскую информационную систему SIS.

Также мы писали, что с 2026 года пограничный контроль во время движения поездов распространят на скоростные "Интерсити", которые курсируют в Польшу, в частности на маршрутах Киев — Перемышль и Киев — Хелм.

граница проверки очереди очереди на границе выезд за границу
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации