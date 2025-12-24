Выезд из Украины в 2026 году — кого могут пропустить без очереди

Очереди на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Накануне рождественско-новогодних праздников очереди в пунктах пропуска резко увеличиваются. Украинцы выезжают за границу на отдых или возвращаются к родным, чтобы встретить Новый год в кругу семьи. Некоторые могут избежать задержек и долгих проверок, поскольку имеют приоритетное право на пересечение государственной границы.

Об этом говорится в статье 23 закона "О пограничном контроле".

Кто может пересечь границу вне очереди

Определенным категориям граждан принадлежат привилегии в вопросе прохождения проверок в пункте пропуска. Например, украинское законодательство предусматривает отсутствие какого-либо контроля для глав государств и членов делегаций. Однако необходимо заранее предупредить пограничников о важных гостях по дипломатическим каналам.

Для отдельных категорий лиц предусмотрели приоритетный допуск, то есть прохождение вне очереди. Таким правом могут воспользоваться:

владельцы дипломатических, официальных и служебных паспортов;

работники международных организаций с подтверждающими документами;

лица с инвалидностью и тяжелобольные люди, которые направляются на лечение (тоже при наличии соответствующих документов);

лица с инвалидностью 1 группы;

дети с инвалидностью;

люди, которые сопровождают лиц с инвалидностью (не более двух) или близкие родственники первой линии родства;

родители с младенцами до 1 года (по пешеходной линии).

Для беременных женщин, пожилых людей и детей от одного года льготное пересечение границы не предусмотрено. Однако сотрудники пункта пропуска могут по своему усмотрению, учитывая индивидуальные обстоятельства, разрешить приоритетное прохождение контроля. Такое решение принимает только старший пограничного наряда, который должен составить специальный акт.

Деньги на границе с Польшей

От иностранцев требуют подтверждения собственной платежеспособности для беспрепятственного пропуска на территорию Польши. Другими словами, необходимо предъявить достаточную сумму наличных, которой хватит на весь период пребывания за границей.

Однако подобное требование распространяется не на всех. Согласно информации на правительственном портале Республики Польша, исключения действуют для владельцев репатриационной или рабочей визы, лиц со статусом временной защиты, иностранцев с национальной визой (D), выданной с целью воссоединения семьи, а также владельцев карты побыту.

Плюс финансовую состоятельность не проверяют у людей, въезжающих для участия в спасательной операции или с благотворительной целью. Так же льгота распространяется на иностранцев, которых пригласили в Польшу с покрытием всех расходов на пребывание.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, не всех украинцев пропустят в Польшу в следующем году. Граница будет закрыта для лиц без документов и разрешения на пребывание плюс иностранцев, включенных в Шенгенскую информационную систему SIS.

Также мы писали, что с 2026 года пограничный контроль во время движения поездов распространят на скоростные "Интерсити", которые курсируют в Польшу, в частности на маршрутах Киев — Перемышль и Киев — Хелм.