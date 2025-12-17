Видео
Україна
Видео

Въезд в Польшу — кого из украинцев не пропустят в 2026 году

Дата публикации 17 декабря 2025 10:05
Пересечение границы Польши в 2026 — кому из украинцев могут отказать во въезде
Очереди на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Некоторых украинцев могут подстерегать проблемы на границе с Польшей в 2026 году. Существуют правила въезда в соседнее государство, нарушение которых грозит недопуском на территорию или даже длительным запретом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему украинцам могут отказать в пересечении польской границы.

Кого не пропустят в Польшу в 2026

Как правильно пересекать границу, рассказали на правительственном портале Республики Польша. Среди потенциальных причин получить отказ во въезде на территорию соседней страны такие:

  • отсутствие документов, дающих право на пребывание за границей (вид на жительство, виза, биометрический паспорт, медицинское страхование и т.д.);
  • отсутствие документального подтверждения цели и условий запланированного пребывания;
  • поддельный или измененный документ гражданина, фальшивая виза;
  • включение в список иностранцев, пребывание которых на территории Польши является нежелательным;
  • включение в Шенгенскую информационную систему SIS, которая предусматривает отказ в пересечении границы;
  • пребывание на территории Республики Польша может представлять угрозу для общественной безопасности;
  • из соображений национальной обороны, защиты общественного порядка или международных отношений.

Сначала украинцам нужно убедиться, что нет никаких проблем с документами, а наличных денег хватит на весь период запланированного пребывания в Польше. Именно отсутствие достаточной суммы валютных ценностей часто приводит к отказу во въезде.

Сколько денег надо иметь на границе

Подтверждение финансовой состоятельности — важный шаг на пути к пересечению польской границы. От иностранцев требуют наличие средств в определенных минимальных размерах, в частности:

  • 300 злотых — если поездка займет до 4 дней;
  • 75 злотых на каждый день — если путешествие продлится более 4 дней.

Нужно показать пограничникам любую валюту, даже гривны, поскольку произойдет перерасчет по официальному курсу на день выезда. В случае отсутствия обратного билета (если человек едет автобусом или поездом) необходимо иметь деньги в размере, эквивалентном стоимости билета, но не менее 200 злотых (действительно для стран, граничащих с Польшей).

Напомним, зарплаты украинцев в Польше могут вырасти. Предполагается борьба среди работодателей за сотрудников в области логистики, сферы обслуживания, строительства, пищевой промышленности и пр.

Также мы писали, что Национальный банк Польши призвал обменять поврежденные банкноты и монеты, поскольку с 2026 года их могут не принять в супермаркетах. В обмене отказывают при сохранении менее 45% купюры.

Польша граница документы украинцы в Польше выезд за границу
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
