Зарплаты украинцев в Польше — на какой работе могут вырасти доходы в 2026

Доходы украинцев в Польше могут вырасти — каких отраслей коснется
Украинцам за рубежом стоит готовиться к потенциальному увеличению доходов. Во-первых, Польша повысит размер "минималки" с января 2026 года. Во-вторых, благодаря высоким темпам экономического роста и постепенного снижения инфляции формируется почва для конкуренции за работников.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких отраслях возможно повышение зарплат.
Кому в Польше могут повысить зарплату
Согласно прогнозу Аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal на основе расчета квартального индекса NEI (National Employment Index), в 2026 году конкуренция между работодателями за сотрудников может значительно возрасти. Это, в свою очередь, спровоцирует рост доходов, ведь предприниматели будут предлагать кандидатам более выгодные условия.
Проведя опрос среди компаний, удалось выяснить, что 27% уже запланировали увеличить штат в следующем году, а 67% приняли решение оставить численность персонала на текущем уровне. Только 6% респондентов ответили, что готовятся к сокращению.
Если результаты восстановления рынков в 4 квартале 2025 года будут соответствовать ожиданиям бизнеса, то предполагается усиление борьбы за квалифицированных работников в начале 2026-го. Очевидно, вырастут и зарплаты в ключевых секторах, в частности:
- производстве;
- логистике;
- пищевой промышленности;
- строительстве;
- сфере обслуживания.
Эти отрасли традиционно имеют большое количество украинских сотрудников, которые могут рассчитывать на финансовое улучшение в ближайшее время. А новое исследование Народного банка Польши (NBP) показало, что средняя зарплата наших граждан увеличивается темпами, близкими к общей динамике экономики.
Что будет с минимальной зарплатой в Польше
Польская финансистка Марта Каминская рассказала журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, что с января 2026 года планируется поэтапное повышение минимальной зарплаты до 4 600-4 800 злотых брутто (до вычета обязательных налогов и сборов). В пересчете на национальную валюту речь идет о суммах ориентировочно 54 000-56 000 грн.
"В большинстве отраслей зарплаты несколько вырастут, но конкуренция среди работников тоже станет сильнее", — убеждена экспертка.
По ее словам, финансовая ситуация для украинцев в Польше улучшится благодаря активной внутренней миграции и постепенному внедрению автоматизации. Работодатели начинают выдвигать к кандидатам все более высокие требования, а потребность в квалифицированных кадрах трансформируется под новые реалии.
Что еще нужно знать украинцам
