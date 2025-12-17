Зарплаты украинцев в Польше — на какой работе могут вырасти доходы в 2026

Работник на стройке. Фото: Pexels

Украинцам за рубежом стоит готовиться к потенциальному увеличению доходов. Во-первых, Польша повысит размер "минималки" с января 2026 года. Во-вторых, благодаря высоким темпам экономического роста и постепенного снижения инфляции формируется почва для конкуренции за работников.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких отраслях возможно повышение зарплат.

Реклама

Читайте также:

Кому в Польше могут повысить зарплату

Согласно прогнозу Аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal на основе расчета квартального индекса NEI (National Employment Index), в 2026 году конкуренция между работодателями за сотрудников может значительно возрасти. Это, в свою очередь, спровоцирует рост доходов, ведь предприниматели будут предлагать кандидатам более выгодные условия.

Проведя опрос среди компаний, удалось выяснить, что 27% уже запланировали увеличить штат в следующем году, а 67% приняли решение оставить численность персонала на текущем уровне. Только 6% респондентов ответили, что готовятся к сокращению.

Если результаты восстановления рынков в 4 квартале 2025 года будут соответствовать ожиданиям бизнеса, то предполагается усиление борьбы за квалифицированных работников в начале 2026-го. Очевидно, вырастут и зарплаты в ключевых секторах, в частности:

производстве;

логистике;

пищевой промышленности;

строительстве;

сфере обслуживания.

Эти отрасли традиционно имеют большое количество украинских сотрудников, которые могут рассчитывать на финансовое улучшение в ближайшее время. А новое исследование Народного банка Польши (NBP) показало, что средняя зарплата наших граждан увеличивается темпами, близкими к общей динамике экономики.

Что будет с минимальной зарплатой в Польше

Польская финансистка Марта Каминская рассказала журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, что с января 2026 года планируется поэтапное повышение минимальной зарплаты до 4 600-4 800 злотых брутто (до вычета обязательных налогов и сборов). В пересчете на национальную валюту речь идет о суммах ориентировочно 54 000-56 000 грн.

"В большинстве отраслей зарплаты несколько вырастут, но конкуренция среди работников тоже станет сильнее", — убеждена экспертка.

По ее словам, финансовая ситуация для украинцев в Польше улучшится благодаря активной внутренней миграции и постепенному внедрению автоматизации. Работодатели начинают выдвигать к кандидатам все более высокие требования, а потребность в квалифицированных кадрах трансформируется под новые реалии.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Польше запустили ночной поезд IC Carpatia, который соединил Перемышль с Мюнхеном и обеспечил сообщение с другими популярными городами Германии, Австрии, Чехии, Словакии и Венгрии.

Также мы писали, что водители в Польше могут получить значительный штраф за незакрепленные в салоне острые или тяжелые предметы. Полиция накладывает санкции за груз, который перекрывает обзор или нарушает устойчивость авто.