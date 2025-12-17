Зарплати українців у Польщі — на якій роботі можуть вирости доходи у 2026

Працівник на будівництві. Фото: Pexels

Українцям за кордоном варто готуватися до потенційного збільшення доходів. По-перше, Польща підвищить розмір "мінімалки" з січня 2026 року. По-друге, завдяки високим темпам економічного зростання і поступового зниження інфляції формується підґрунтя для конкуренції за працівників.

Сайт Новини.LIVE розповідає, у яких галузях можливе підвищення зарплат.

Кому в Польщі можуть підвищити зарплату

Згідно з прогнозом Аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal на основі розрахунку квартального індексу NEI (National Employment Index), у 2026 році конкуренція між роботодавцями за працівників може значно зрости. Це, своєю чергою, спровокує зростання доходів, адже підприємці пропонуватимуть кандидатам вигідніші умови.

Провівши опитування серед компаній, вдалося з’ясувати, що 27% уже запланували збільшити штат наступного року, а 67% ухвалили рішення залишити чисельність персоналу на поточному рівні. Тільки 6% респондентів відповіли, що готуються до скорочення.

Якщо результати відновлення ринків у 4 кварталі 2025 року будуть відповідати очікуванням бізнесу, то передбачається посилення боротьби за кваліфікованих працівників на початку 2026-го. Очевидно, зростуть і зарплати у ключових секторах, зокрема:

виробництві;

логістиці;

харчовій промисловості;

будівництві;

сфері обслуговування.

Ці галузі традиційно мають велику кількість українських співробітників, які можуть розраховувати на фінансове покращення найближчим часом. А нове дослідження Народного банку Польщі (NBP) показало, що середня зарплата наших громадян збільшується темпами, близькими до загальної динаміки економіки.

Що буде з мінімальною зарплатою в Польщі

Польська фінансистка Марта Камінська розповіла журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що з січня 2026 року планується поетапне підвищення мінімальної зарплати до 4 600-4 800 злотих брутто (до вирахування обов’язкових податків і зборів). У перерахунку на національну валюту йдеться про суми орієнтовно 54 000-56 000 грн.

"У більшості галузей зарплати дещо зростуть, але конкуренція серед працівників теж стане сильнішою", — переконана експертка.

За її словами, фінансова ситуація для українців у Польщі покращиться завдяки активній внутрішній міграції та поступовому впровадженню автоматизації. Роботодавці починають висувати до кандидатів дедалі вищі вимоги, а потреба у кваліфікованих кадрах трансформується під нові реалії.

Що ще варто знати українцям

