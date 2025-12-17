Перетин кордону Польщі у 2026 — кому з українців можуть відмовити у в’їзді

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Деяких українців можуть чатувати проблеми на кордоні з Польщею у 2026 році. Існують правила в’їзду в сусідню державу, порушення яких загрожує недопуском на територію чи навіть тривалою забороною.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому українцям можуть відмовити в перетині польського кордону.

Кого не пропустять в Польщу у 2026

Як правильно перетинати кордон, розповіли на урядовому порталі Республіки Польща. Серед потенційних причин отримати відмову у в'їзді на територію сусідньої країни такі:

відсутність документів, що дають право на перебування за кордоном (дозвіл на проживання, віза, біометричний паспорт, медичне страхування тощо);

відсутність документального підтвердження мети та умов запланованого перебування;

підроблений або змінений документ громадянина, фальшива віза;

включення до списку іноземців, перебування яких на території Польщі є небажаним;

включення до Шенгенської інформаційної системи SIS, яка передбачає відмову в перетині кордону;

перебування на території Республіки Польща може становити загрозу для громадської безпеки;

з міркувань національної оборони, захисту громадського порядку чи міжнародних відносин.

Спершу українцям потрібно переконатися, що немає жодних проблем із документами, а готівкових коштів вистачить на весь період запланованого перебування в Польщі. Саме відсутність достатньої суми валютних цінностей часто призводить до відмови у в’їзді.

Скільки грошей треба мати на кордоні

Підтвердження фінансової спроможності — важливий крок на шляху до перетину польського кордону. Від іноземців вимагають наявність готівкових коштів у визначених мінімальних розмірах, зокрема:

300 злотих — якщо поїздка займе до 4 днів;

75 злотих на кожен день — якщо подорож триватиме більше 4 днів.

Потрібно показати прикордонникам будь-яку валюту, навіть гривні, оскільки відбудеться перерахунок за офіційним курсом на день виїзду. В разі відсутності зворотного квитка (якщо людина їде автобусом або поїздом) необхідно мати кошти в розмірі, еквівалентному вартості квитка, але не менше 200 злотих (дійсно для країн, що межують з Польщею).

