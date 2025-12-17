Відео
В'їзд у Польщу — кого з українців не пропустять у 2026 році

В’їзд у Польщу — кого з українців не пропустять у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 10:05
Перетин кордону Польщі у 2026 — кому з українців можуть відмовити у в’їзді
Черги на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Деяких українців можуть чатувати проблеми на кордоні з Польщею у 2026 році. Існують правила в’їзду в сусідню державу, порушення яких загрожує недопуском на територію чи навіть тривалою забороною.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому українцям можуть відмовити в перетині польського кордону.

Читайте також:

Кого не пропустять в Польщу у 2026

Як правильно перетинати кордон, розповіли на урядовому порталі Республіки Польща. Серед потенційних причин отримати відмову у в'їзді на територію сусідньої країни такі:

  • відсутність документів, що дають право на перебування за кордоном (дозвіл на проживання, віза, біометричний паспорт, медичне страхування тощо);
  • відсутність документального підтвердження мети та умов запланованого перебування;
  • підроблений або змінений документ громадянина, фальшива віза;
  • включення до списку іноземців, перебування яких на території Польщі є небажаним;
  • включення до Шенгенської інформаційної системи SIS, яка передбачає відмову в перетині кордону;
  • перебування на території Республіки Польща може становити загрозу для громадської безпеки;
  • з міркувань національної оборони, захисту громадського порядку чи міжнародних відносин.

Спершу українцям потрібно переконатися, що немає жодних проблем із документами, а готівкових коштів вистачить на весь період запланованого перебування в Польщі. Саме відсутність достатньої суми валютних цінностей часто призводить до відмови у в’їзді.

Скільки грошей треба мати на кордоні

Підтвердження фінансової спроможності — важливий крок на шляху до перетину польського кордону. Від іноземців вимагають наявність готівкових коштів у визначених мінімальних розмірах, зокрема:

  • 300 злотих — якщо поїздка займе до 4 днів;
  • 75 злотих на кожен день — якщо подорож триватиме більше 4 днів.

Потрібно показати прикордонникам будь-яку валюту, навіть гривні, оскільки відбудеться перерахунок за офіційним курсом на день виїзду. В разі відсутності зворотного квитка (якщо людина їде автобусом або поїздом) необхідно мати кошти в розмірі, еквівалентному вартості квитка, але не менше 200 злотих (дійсно для країн, що межують з Польщею).

Нагадаємо, зарплати українців у Польщі можуть зрости. Передбачається боротьба серед роботодавців за працівників у галузях логістики, сфери обслуговування, будівництва, харчової промисловості тощо.

Також ми писали, що Національний банк Польщі закликав обміняти пошкоджені банкноти та монети, оскільки з 2026 року їх можуть не прийняти в супермаркетах. В обміні відмовляють при збереженні менш як 45% купюри.

Польща кордон документи українці в Польщі виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
