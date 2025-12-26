Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Какую еду запрещено перевозить через границу в 2026 году — список

Какую еду запрещено перевозить через границу в 2026 году — список

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 10:20
Пересечение границы в 2026 — с какими продуктами не удастся выехать из Украины
Проверка багажа на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Многие украинцы берут с собой в дальние поездки продукты питания. Однако людей не пропустят через границу при наличии запрещенных товаров и вещей. Придется выбросить лишнюю еду или утилизировать на месте, иначе выезд из Украины будет ограничен.

Об этом рассказали на специализированном портале Visit Ukraine.

Реклама
Читайте также:

Какую еду запрещено перевозить через границу

Законодательство Европейского Союза установило строгие правила по перевозке продуктов питания. Это не просто формальность или требование, которое соблюдают единицы. За транспортировку определенных товаров грозит штраф от 50 до 1 000 евро (в зависимости от страны), конфискация или даже запрет на въезд.

Нельзя перевозить через границу в 2026 году:

  • мясо и мясные продукты;
  • молоко и молочные продукты;
  • консервы на основе мяса;
  • сало в любом виде
  • колбасы.

Под запрет подпадает в частности сыр, молоко, йогурт, сметана, масло, свежее мясо, промышленные и домашние консервы (даже в виде тушенки или сгущенки). Однако в дорогу разрешают брать определенное количество других продуктов в расчете на одного человека. Если будет превышение лимита, придется выбросить или утилизировать лишнюю еду на месте.

Что будет с ценами на молоко и мясо

Экономист Владимир Чиж рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, чего ожидать от цен на мясные и молочные продукты с января 2026 года. Он посоветовал готовиться к удорожанию товаров.

Например, сливочное масло и кисломолочные изделия в супермаркетах могут стоить на 7-10% больше, потому что они должны храниться в холодильниках, а расходы на электроэнергию планомерно растут. Аналогичный тренд затронет мясо.

"Основные факторы — рост себестоимости животноводства, кормов, энергии и логистики; также экспортные и внутренние спросы. Если эти факторы сохранятся, а оснований для их уменьшения пока не видно, то уже в начале 2026 года мясо может подорожать до 10%", — отметил Владимир Чиж.

Не только удорожание кормов и расходы на электроэнергию/логистику влияют на формирование стоимости этих продуктов. Значительную роль играет содержание работников (зарплаты), рыночная конкуренция, неравномерность между спросом и предложением и тому подобное.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут вывозить из Украины средства в любой сумме, однако на границе придется задекларировать наличные в случае превышения установленного лимита — 10 000 евро в эквиваленте.

Также мы писали, какие продукты больше всего подорожают в Украине с января 2026 года. Потребителям стоит готовиться к росту цен на молоко, масло, хлеб, мясо, большинство овощей и другие востребованные товары.

граница продукты еда запрет выезд за границу
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации