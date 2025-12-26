Продукти на Новий рік 2026 — як змінилися ціни і що найбільше подорожчало

Покупці в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

У 2025 році чимало споживчих товарів подорожчали. Ціни на продукти протягом останніх 12 місяців невпинно коливалися, а перед святами традиційно пішли вгору, особливо на сезонні овочі, солодощі, алкогольні напої тощо. Ми порівняли вартість базових товарів перед Новим роком у 2024 та 2025 роках, аби з’ясувати, чи зросли витрати українців.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як змінилися ціни на продукти в супермаркетах за рік.

Які продукти подешевшали

Наприкінці грудня 2024 року ми підраховували мінімальну вартість новорічного столу і вказали ціни на базові продукти харчування, які використовуються для приготування страв. Тому станом на кінець грудня 2025-го можемо порівняти, наскільки змінилися показники в популярних супермаркетах.

Варто уточнити, що деякі мінімальні ціни вказані з урахуванням знижок, актуальних на момент моніторингу — 23 грудня 2024 року та 26 грудня 2025-го. Вийшов цікавий результат: деякі продукти навіть подешевшали, причому доволі відчутно.

Наприклад, 1 кг картоплі минулого року коштував щонайменше 27,89 грн (АТБ), а цьогоріч українцям потрібно заплатити від 9,99 грн (АТБ). Так само впала ціна на моркву — 7,95 грн/кг (АТБ) замість 16,95 грн/кг (АТБ).

Як змінилися ціни на продукти з грудня 2024 року до грудня 2025-го. Фото: Новини.LIVE

Цибуля жовта подешевшала на 6,01 грн/кг — замість 12 грн (Сільпо) у 2024 році маємо 5,59 грн (Новус). Часник цьогоріч коштує мінімум 11,9 грн за 100 г (Варус), а 12 місяців тому його продавали по 12,50 грн (АТБ) зі знижкою.

Нарешті, твердий сир (100 г) обходився нашим громадянам від 49,90 грн (Сільпо), а перед Новим роком 2026 вони можуть витратити від 41,89 грн (Сільпо). За сир плавлений (1 шт.) потрібно було заплатити 9,90 грн (Варус) у 2024-му на противагу 9,50 грн (Варус) у 2025-му. Водночас врахуємо, що 26 грудня діяла знижка на продукт.

Які продукти подорожчали

Зростання цін зачепило немало затребуваних товарів. Як зрозуміло з інфографіки, за 2025 рік подорожчали:

яйця (10 шт.) — 59,90 грн (Варус, знижка) замість 56 грн (Варус);

ковбаса варена 1 гат (500 г) — 46,90 грн (Варус, знижка) замість 43,90 грн (Варус);

майонез (350 г) — 27,40 грн (АТБ) замість 20,50 грн (АТБ, знижка);

курячі стегна і гомілки (1 кг) — 114,90 грн (Варус, знижка) замість 110,90 грн (Варус);

цукрова пудра (200 г) — 13,80 грн (Варус) замість 12,90 грн (АТБ, знижка);

борошно (1 кг) — 20,39 грн (Новус) замість 16 грн (Новус, знижка);

цукор (500 г) — 23,49 грн (Сільпо) замість 22,99 грн (Сільпо);

ігристе вино (0,75 л) — 99 грн (Варус, знижка) замість 95,50 грн (Варус, знижка);

ігристе вино безалкогольне — 121,60 грн (АТБ, знижка) замість 101,40 грн (АТБ, знижка).

Цей набір продуктів обходився українцям наприкінці 2024 року у 609,23 грн, а станом на 26 грудня 2025-го потрібно віддати 618,89 грн. Тобто загальна сума піднялася всього на 9,66 грн. Треба взяти до уваги, що шість позицій з п’ятнадцяти подешевшали, однак навіть це не вплинуло на результат — мінімальні витрати людей все одно збільшилися.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні можуть подорожчати курячі яйця у січні 2026 року. Середня вартість упаковки перебуватиме на рівні приблизно 75-95 грн. Здешевлення продукту найближчим часом чекати не варто.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні можуть подорожчати курячі яйця у січні 2026 року. Середня вартість упаковки перебуватиме на рівні приблизно 75-95 грн. Здешевлення продукту найближчим часом чекати не варто.