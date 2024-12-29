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Що сталося з цінами на новорічні продукти за місяць — порівняння

29 грудня 2024 07:15
Єлизавета Супівська - редактор
Ціни на продукти в грудні – де купити бюджетні товари для новорічного столу
Супермаркет Сільпо в Києві. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Чимало продуктів харчування дорожчають ближче до Нового року. В листопаді певні товари коштували дешевше, ніж у грудні. Хоча супермаркети встановили знижки, що допомагає споживачам економити. Деякі страви можна приготувати заздалегідь, це теж дозволить заощадити трохи грошей. Виникає питання, що покласти на святковий стіл, аби він вийшов бюджетним.

Сайт Новини.LIVE розповідає, у скільки обійдеться недорогий новорічний стіл, якщо купити продукти наприкінці грудня.

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Які товари знадобляться

Ми проаналізувати цінові пропозиції в популярних українських супермаркетах і знайшли бюджетні товари, з яких можна приготувати смачні традиційні страви. Йдеться про:

  • печену картоплю з куркою;
  • олів’є;
  • тарталетки з сирною начинкою;
  • сирні конверти;
  • десерт "Пташине молоко".

Вартість базового набору може відрізнятися залежно від кількості людей у родині: доведеться купити більше алкоголю і м’яса, адже пляшки ігристого вина та кілограма курячих гомілок на всіх не вистачить. Тому зважайте на цей нюанс і розраховуйте покупки згідно з індивідуальними потребами.

Зауважимо, що українцям не вдасться купити всі необхідні товари в одному супермаркеті. Для мінімізації фінансових витрат потрібно відвідати кілька магазинів, оскільки десь дешевше продають яйця та овочі, в іншому місці — ковбасу та сир. Аби приготувати вказані страви, доведеться придбати такі продукти харчування:

  • картоплю;
  • моркву;
  • консервований горошок;
  • варену ковбасу;
  • мариновані огірки;
  • яйця;
  • цибулю;
  • майонез;
  • тарталетки;
  • плавлений сир;
  • часник;
  • лаваш;
  • кисломолочний сир;
  • твердий сир;
  • кріп;
  • курячі стегна;
  • вершкове масло;
  • цукрову пудру;
  • борошно;
  • згущене молоко;
  • цукор;
  • желатин;
  • какао.

Не забудьте про алкоголь — по пляшці алкогольного і безалкогольного ігристого вина (можна залишити обидва варіанти чи обрати потрібний). Весь набір товарів за бюджетними цінами продають у Сільпо, Варусі, Новусі, АТБ і Метро.

 

Варість дешевий продуктів
Ціни на продукти в популярних магазинах України. Фото: Новини.LIVE

Де купити найдешевші продукти

Найбільше бюджетних товарів продають у Варусі. Там вдасться зекономити на вареній ковбасі, курячих яйцях, тарталетках, плавленому сирі, лаваші, курячих стегнах, вершковому маслі та алкогольному ігристому вині.

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    Ціни на продукти у Варусі. Фото: скриншот
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    Ціни на продукти у Варусі. Фото: скриншот
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    Ціни на продукти у Варусі. Фото: скриншот
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    Ціни на продукти у Варусі. Фото: скриншот
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    Ціни на продукти у Варусі. Фото: скриншот
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На другому місці за кількістю дешевих продуктів розташувався АТБ. Зі знижками і без відвідувачі можуть бюджетно придбати картоплю, моркву, майонез, часник, цукрову пудру, згущене молоко та безалкогольний напій.

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    Ціни на продукти в АТБ. Фото: скриншот
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    Ціни на продукти в АТБ. Фото: скриншот
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    Ціни на продукти в АТБ. Фото: скриншот
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    Ціни на продукти в АТБ. Фото: скриншот
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У Сільпо найбільш вигідно купити цибулю, кисломолочний і твердий сир, кріп, цукор, желатин. Хоча місяць тому, в листопаді 2024 року, цибулю дешевше продавали в Метро, ігристе вино — у Новусі. За кілька тижнів цінники змінилися на користь Сільпо.

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    Ціни на продукти в Сільпо. Фото: скриншот
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    Ціни на продукти в Сільпо. Фото: скриншот
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    Ціни на продукти в Сільпо. Фото: скриншот
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    Ціни на продукти в Сільпо. Фото: скриншот
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    Ціни на продукти в Сільпо. Фото: скриншот
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    Ціни на продукти в Сільпо. Фото: скриншот
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Метро у грудні дозволить зекономити на консервованому горошку і маринованих огірках, а Новус — на борошні та какао. Загальна вартість продуктів харчування становить 980 грн.

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    Ціни на продукти в Метро і Новусі. Фото: скриншот
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    Ціни на продукти в Метро і Новусі. Фото: скриншот
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    Ціни на продукти в Метро і Новусі. Фото: скриншот
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    Ціни на продукти в Метро і Новусі. Фото: скриншот
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Що цікаво, ми аналізувати вартість аналогічного святкового столу в листопаді. Тоді за такий же набір товарів потрібно було заплатити 949 грн, тобто за місяць продукти подорожчали на 3,2%.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, традиційним продуктом на новорічному столі є ікра, червона і чорна. Бо саме у свята можна побалувати себе вишуканими делікатесами. Купити ікру можна в супермаркеті або інтернет-магазинах. Варто звертати увагу на виробника, склад, зовнішній вигляд та інші характеристики, щоб придбати якісний продукт.

Також ми писали, що деякі українці планують зустріти Новий рік не вдома, а на відпочинку. Зокрема на гірськолижному курорті Буковель. Ціни підвищилися, коли розпочався зимовий сезон, тож туристам доведеться витратити немаленьку суму.

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