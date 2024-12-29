Цены на продукты в декабре – где купить бюджетные товары для новогоднего стола

Супермаркет Сильпо в Киеве. Фото: Google Maps

Многие продукты питания дорожают ближе к Новому году. В ноябре некоторые товары стоили дешевле, чем в декабре. Однако супермаркеты установили скидки, что помогает потребителям экономить. Определенные блюда можно приготовить заранее, это тоже позволит сохранить немного денег. Возникает вопрос, что положить на праздничный стол, дабы он получился бюджетным.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, во сколько обойдется недорогой новогодний стол, если купить продукты в конце декабря.

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Какие товары понадобятся

Мы проанализировали ценовые предложения в популярных украинских супермаркетах и нашли бюджетные товары, из которых можно приготовить вкусные традиционные блюда. Речь идет о:

печеном картофеле с курицей;

оливье;

тарталетках с сырной начинкой;

сырных конвертах;

десерте "Птичье молоко".

Стоимость базового набора может отличаться в зависимости от количества людей в семье: придется купить больше алкоголя и мяса, ведь бутылки игристого вина и килограмма куриных голеней на всех не хватит. Поэтому учитывайте этот нюанс и рассчитывайте покупки согласно индивидуальным потребностям.

Отметим, что украинцам не удастся купить все необходимые товары в одном супермаркете. Для минимизации финансовых затрат нужно посетить несколько магазинов, поскольку где-то дешевле продают яйца и овощи, в другом месте — колбасу и сыр. Чтобы приготовить указанные блюда, придется приобрести такие продукты питания:

картофель;

морковь;

консервированный горошек;

вареную колбасу;

маринованные огурцы;

яйца;

лук;

майонез;

тарталетки;

плавленый творог;

чеснок;

лаваш;

кисломолочный творог;

твердый творог;

укроп;

куриные бедра;

сливочное масло;

сахарную пудру;

муку;

сгущенку;

сахар;

желатин;

какао.

Не забудьте об алкоголе — по бутылке алкогольного и безалкогольного игристого вина (можно оставить оба варианта или выбрать нужный). Весь набор товаров по бюджетным ценам продается в Сильпо, Варусе, Новусе, АТБ и Метро.

Цены на товары в популярных магазинах Украины. Фото: Новини.LIVE

Где купить самые дешевые продукты

Больше всего бюджетных товаров продают в Варусе. Там удастся сэкономить на вареной колбасе, куриных яйцах, тарталетках, плавленном сыре, лаваше, куриных бедрах, сливочном масле и алкогольном игристом вине.

Цены на товары в Варусе. Фото: скриншот

Цены на товары в Варусе. Фото: скриншот

Цены на товары в Варусе. Фото: скриншот

Цены на товары в Варусе. Фото: скриншот

Цены на товары в Варусе. Фото: скриншот

Цены на товары в Варусе. Фото: скриншот

Цены на товары в Варусе. Фото: скриншот

Цены на товары в Варусе. Фото: скриншот 1/8 ​ 8

На втором месте по количеству дешевых продуктов расположился АТБ. Со скидками и без посетители могут бюджетно приобрести картофель, морковь, майонез, чеснок, сахарную пудру, сгущенку и безалкогольный напиток.

Цены на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Цены на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Цены на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Цены на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Цены на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Цены на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Цены на продукты в АТБ. Фото: скриншот 1/7 ​ 7

В Сильпо наиболее выгодно купить лук, кисломолочный и твердый сыр, укроп, сахар, желатин. Хотя месяц назад, в ноябре 2024 года, лук дешевле продавали в Метро, игристое вино — в Новусе. За несколько недель ценники изменились в пользу Сильпо.

Цены на товары в Сильпо. Фото: скриншот

Цены на товары в Сильпо. Фото: скриншот

Цены на товары в Сильпо. Фото: скриншот

Цены на товары в Сильпо. Фото: скриншот

Цены на товары в Сильпо. Фото: скриншот

Цены на товары в Сильпо. Фото: скриншот 1/6 ​ 6

Метро в декабре позволит сэкономить на консервированном горошке и маринованных огурцах, а Новус — на муке и какао. Общая стоимость продуктов питания — 980 грн.

Цены на товары в Метро и Новусе. Фото: скриншот

Цены на товары в Метро и Новусе. Фото: скриншот

Цены на товары в Метро и Новусе. Фото: скриншот

Цены на товары в Метро и Новусе. Фото: скриншот 1/4 ​ 4

Что интересно, мы анализировали стоимость аналогичного праздничного стола в ноябре. Тогда за такой же набор товаров нужно было заплатить 949 грн, то есть за месяц продукты подорожали на 3,2%.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, традиционным продуктом на новогоднем столе является икра, красная и черная. Ведь именно по праздникам можно побаловать себя изысканными деликатесами. Купить икру можно в супермаркете или интернет-магазинах. Следует обращать внимание на производителя, склад, внешний вид и другие характеристики, чтобы приобрести качественный продукт.

Также мы писали, что некоторые украинцы планируют встретить Новый год не дома, а на отдыхе. В частности на горнолыжном курорте Буковель. Цены повысились, когда начался зимний сезон, так что туристам придется потратить немаленькую сумму.