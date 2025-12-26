Продукты на Новый год 2026 — как изменились цены и что больше всего подорожало

Покупатели в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В 2025 году многие потребительские товары подорожали. Цены на продукты в течение последних 12 месяцев постоянно колебались, а перед праздниками традиционно пошли вверх, особенно на сезонные овощи, сладости, алкогольные напитки и пр. Мы сравнили стоимость базовых товаров перед Новым годом в 2024 и 2025 годах, чтобы выяснить, выросли ли расходы украинцев.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как изменились цены на продукты в супермаркетах за год.

Реклама

Читайте также:

Какие продукты подешевели

В конце декабря 2024 года мы подсчитывали минимальную стоимость новогоднего стола и указали цены на базовые продукты питания, которые используются для приготовления блюд. Поэтому по состоянию на конец декабря 2025-го можем сравнить, насколько изменились показатели в популярных супермаркетах.

Стоит уточнить, что некоторые минимальные цены указаны с учетом скидок, актуальных на момент мониторинга — 23 декабря 2024 года и 26 декабря 2025-го. Получился интересный результат: некоторые продукты даже подешевели, причем довольно ощутимо.

Например, 1 кг картофеля в прошлом году стоил минимум 27,89 грн (АТБ), а в этом году украинцам нужно заплатить от 9,99 грн (АТБ). Так же упала цена на морковь — 7,95 грн/кг (АТБ) вместо 16,95 грн/кг (АТБ).

Как изменились цены на продукты с декабря 2024 года до декабря 2025-го. Фото: Новини.LIVE

Лук желтый подешевел на 6,01 грн/кг — вместо 12 грн (Сільпо) в 2024 году имеем 5,59 грн (Новус). Чеснок в этом году стоит минимум 11,9 грн за 100 г (Варус), а 12 месяцев назад его продавали по 12,50 грн (АТБ) со скидкой.

Наконец, твердый сыр (100 г) обходился нашим гражданам от 49,90 грн (Сільпо), а перед Новым годом 2026 они могут потратить от 41,89 грн (Сільпо). За сыр плавленый (1 шт.) нужно было заплатить 9,90 грн (Варус) в 2024-м в противовес 9,50 грн (Варус) в 2025-м. Однако учтем, что 26 декабря действовала скидка на продукт.

Какие продукты подорожали

Рост цен задел немало востребованных товаров. Как понятно из инфографики, за 2025 год подорожали:

яйца (10 шт.) — 59,90 грн (Варус, скидка) вместо 56 грн (Варус);

колбаса вареная 1 гат (500 г) — 46,90 грн (Варус, скидка) вместо 43,90 грн (Варус);

майонез (350 г) — 27,40 грн (АТБ) вместо 20,50 грн (АТБ, скидка);

куриные бедра и голени (1 кг) — 114,90 грн (Варус, скидка) вместо 110,90 грн (Варус);

сахарная пудра (200 г) — 13,80 грн (Варус) вместо 12,90 грн (АТБ, скидка);

мука (1 кг) — 20,39 грн (Новус) вместо 16 грн (Новус, скидка);

сахар (500 г) — 23,49 грн (Сільпо) вместо 22,99 грн (Сільпо);

игристое вино (0,75 л) — 99 грн (Варус, скидка) вместо 95,50 грн (Варус, скидка);

игристое вино безалкогольное — 121,60 грн (АТБ, скидка) вместо 101,40 грн (АТБ, скидка).

Этот набор продуктов обходился украинцам в конце 2024 года в 609,23 грн, а по состоянию на 26 декабря 2025-го нужно отдать 618,89 грн. То есть общая сумма поднялась всего на 9,66 грн. Нужно принять во внимание, что шесть позиций из пятнадцати подешевели, однако даже это не повлияло на результат — минимальные расходы людей все равно увеличились.

Что еще надо знать украинцам

Напомним, в Украине могут подорожать куриные яйца в январе 2026 года. Средняя стоимость упаковки будет находиться на уровне примерно 75-95 грн. Удешевления продукта в ближайшее время ждать не стоит.

Также мы писали, какими признаками характеризуется качественный зерновой кофе. Чтобы выбрать в супермаркете натуральный продукт и не переплатить, необходимо обращать внимание на сырье, происхождение и технологию обработки.