Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Продукты на новогодний стол — как изменились цены за год

Продукты на новогодний стол — как изменились цены за год

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 11:35
Продукты на Новый год 2026 — как изменились цены и что больше всего подорожало
Покупатели в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В 2025 году многие потребительские товары подорожали. Цены на продукты в течение последних 12 месяцев постоянно колебались, а перед праздниками традиционно пошли вверх, особенно на сезонные овощи, сладости, алкогольные напитки и пр. Мы сравнили стоимость базовых товаров перед Новым годом в 2024 и 2025 годах, чтобы выяснить, выросли ли расходы украинцев.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как изменились цены на продукты в супермаркетах за год.

Реклама
Читайте также:

Какие продукты подешевели

В конце декабря 2024 года мы подсчитывали минимальную стоимость новогоднего стола и указали цены на базовые продукты питания, которые используются для приготовления блюд. Поэтому по состоянию на конец декабря 2025-го можем сравнить, насколько изменились показатели в популярных супермаркетах.

Стоит уточнить, что некоторые минимальные цены указаны с учетом скидок, актуальных на момент мониторинга — 23 декабря 2024 года и 26 декабря 2025-го. Получился интересный результат: некоторые продукты даже подешевели, причем довольно ощутимо.

Например, 1 кг картофеля в прошлом году стоил минимум 27,89 грн (АТБ), а в этом году украинцам нужно заплатить от 9,99 грн (АТБ). Так же упала цена на морковь — 7,95 грн/кг (АТБ) вместо 16,95 грн/кг (АТБ).

Цены на продукты новогоднего стола
Как изменились цены на продукты с декабря 2024 года до декабря 2025-го. Фото: Новини.LIVE

Лук желтый подешевел на 6,01 грн/кг — вместо 12 грн (Сільпо) в 2024 году имеем 5,59 грн (Новус). Чеснок в этом году стоит минимум 11,9 грн за 100 г (Варус), а 12 месяцев назад его продавали по 12,50 грн (АТБ) со скидкой.

Наконец, твердый сыр (100 г) обходился нашим гражданам от 49,90 грн (Сільпо), а перед Новым годом 2026 они могут потратить от 41,89 грн (Сільпо). За сыр плавленый (1 шт.) нужно было заплатить 9,90 грн (Варус) в 2024-м в противовес 9,50 грн (Варус) в 2025-м. Однако учтем, что 26 декабря действовала скидка на продукт.

Какие продукты подорожали

Рост цен задел немало востребованных товаров. Как понятно из инфографики, за 2025 год подорожали:

  • яйца (10 шт.) — 59,90 грн (Варус, скидка) вместо 56 грн (Варус);
  • колбаса вареная 1 гат (500 г) — 46,90 грн (Варус, скидка) вместо 43,90 грн (Варус);
  • майонез (350 г) — 27,40 грн (АТБ) вместо 20,50 грн (АТБ, скидка);
  • куриные бедра и голени (1 кг) — 114,90 грн (Варус, скидка) вместо 110,90 грн (Варус);
  • сахарная пудра (200 г) — 13,80 грн (Варус) вместо 12,90 грн (АТБ, скидка);
  • мука (1 кг) — 20,39 грн (Новус) вместо 16 грн (Новус, скидка);
  • сахар (500 г) — 23,49 грн (Сільпо) вместо 22,99 грн (Сільпо);
  • игристое вино (0,75 л) — 99 грн (Варус, скидка) вместо 95,50 грн (Варус, скидка);
  • игристое вино безалкогольное — 121,60 грн (АТБ, скидка) вместо 101,40 грн (АТБ, скидка).

Этот набор продуктов обходился украинцам в конце 2024 года в 609,23 грн, а по состоянию на 26 декабря 2025-го нужно отдать 618,89 грн. То есть общая сумма поднялась всего на 9,66 грн. Нужно принять во внимание, что шесть позиций из пятнадцати подешевели, однако даже это не повлияло на результат — минимальные расходы людей все равно увеличились.

Что еще надо знать украинцам

Напомним, в Украине могут подорожать куриные яйца в январе 2026 года. Средняя стоимость упаковки будет находиться на уровне примерно 75-95 грн. Удешевления продукта в ближайшее время ждать не стоит.

Также мы писали, какими признаками характеризуется качественный зерновой кофе. Чтобы выбрать в супермаркете натуральный продукт и не переплатить, необходимо обращать внимание на сырье, происхождение и технологию обработки.

продукты Новый год покупки супермаркет цены на продукты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации