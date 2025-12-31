Новорічні салати в супермаркеті — який нетиповий товар з’явився у Сільпо (фото)

Покупці в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Вагому частину продуктів до новорічного столу становлять інгредієнти для салатів. Українці готують улюблені страви, серед яких традиційними є "Олів’є", "Цезар" тощо. В одному з відомих супермаркетів напередодні Нового року почали продавати майже готові салати (без заправки) в банках, аби мінімізувати витрати часу на самостійне приготування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують готові салати в банках станом на 31 грудня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Ціни на салати в Сільпо

В кожному супермаркеті мережі відвідувачам доступні повністю готові до споживання страви, які продають у кулінарному відділі. Однак салати в банці — це лише набір інгредієнтів. Щоб поїсти, українцям спершу необхідно висипати вміст у тарілку і заправити майонезом або соусом за смаком.

Ми дізналися, скільки треба віддати за товар від Сільпо станом на 31 грудня. Доступні такі позиції в асортименті:

"Олів’є" (900 г) — 389 грн;

"Ніжність" (800 г) — 389 грн;

"Цезар" (500 г) — 469 грн;

"Грецький" (550 г) — 469 грн.

Ціни на салати в банці. Фото: Новини.LIVE

Ціни на салати в банці. Фото: Новини.LIVE

Ціни на салати в банці. Фото: Новини.LIVE

Ціни на салати в банці. Фото: Новини.LIVE 1 / 4







Чи вигідніше самостійно приготувати улюблений салат — інше питання. Очевидно, продукти для конкретної страви обійдуться дешевше, проте варто врахувати наявність банки і мінімальні витрати часу на приготування. Хто планує накрити великий новорічний стіл, може допомогти самому собі, купивши готовий варіант.

Що буде з цінами на продукти у 2026

Економіст Володимир Чиж розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, які продукти харчування подорожчають із настанням 2026 року. Зростання ціни не омине стороною овочі борщового набору, хоча діапазон буде мінімальний — у межах 5-10%.

"Це пов’язано з кількома факторами: сезонне скорочення пропозиції після зимових свят, додаткові витрати на зберігання, логістику та енергоносії", — пояснив фахівець.

Натомість помідори та огірки можуть значно подорожчати — до 200 грн/кг. Причини традиційні та передбачувані: проблеми з електроенергією, імпортна складова тощо. Такий же результат очікує молочні продукти — плюс 7-10% до поточної вартості.

А м'ясо може коштувати наступного року на 10% більше, якщо ситуація зі світлом не покращиться. Висхідний тренд майже не зачепить цукор, зате хліб точно демонструватиме негативну цінову тенденцію — аж до 25% у річному розрізі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, середній ціновий сегмент якісної кави починається від 700-1 200 грн, а преміум та specialty-продукт коштує від 1 300 до 2 500 грн. Ми дізналися, як визначити натуральну каву в супермаркетах.

Також ми писали, що відбувається з цінами на соняшникову олію та скільки буде коштувати продукт у 2026 році. В разі зростання курсу долара до 50 грн літр масла подорожчає до 100 грн у середньому.