Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Якісна кава в супермаркетах — скільки насправді має коштувати

Якісна кава в супермаркетах — скільки насправді має коштувати

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 10:35
Ціна якісної кави в Україні — від якої суми відштовхуватися у 2026 році
Зернова і мелена кава. Фото: Unsplash

Українці полюбляють якісну каву і готові платити за смачний напій. Натуральний продукт характеризується, перш за все, правильною обробкою зерен, сировиною і походженням, а вже потім великою ціною. Постає питання, скільки реально має коштувати достойна зернова чи мелена кава в Україні.

Про це розповів власник київської кав'ярні Роман Фединський у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Реклама
Читайте також:

Яка вартість якісної кави

Споживачі можуть побачити в супермаркетах товар на різний гаманець — від бюджетного до люксового сегменту. За словами фахівця, мінімальна ціна натуральної кави починається від 400-600 грн за 1 кг. Стільки коштує, як правило, базова арабіка чи суміш від великих виробників/локальних обсмажувальників.

"Середній ціновий сегмент починається від 700-1 200 грн за 1 кг. Преміум та specialty-продукт коштує від 1 300 до 2 500 грн. Сюди входять моносорти, мікролоти, кава з унікальним смаковим профілем і ручним контролем обсмаження", — констатував Фединський.

Якщо товар продають за ціною значно нижче ринкової, то часто він характеризується багатьма недоліками. Наприклад, використанням низькосортної робусти, старим або повторно обсмаженим зерном, домішками та ароматизаторами, відсутністю контролю якості тощо.

Звідки постачають натуральну каву

Підтвердити якість продукту може країна походження. Підприємець назвав кілька напрямків, звідки надходить дійсно хороший товар. Це так звані держави "кавового поясу", зокрема:

  • Бразилія;
  • Колумбія;
  • Ефіопія;
  • Кенія;
  • Гватемала;
  • Коста-Рика.

Кава з цих країн характеризується унікальними смаковими ознаками. Так, Бразилія постачає товар зі збалансованими горіховими та шоколадними нотами, Колумбія — з м'якою кислотністю і чистим смаком, Ефіопія — з фруктовими нотками.

Дізнавшись про особливості кави за походженням, споживачі можуть обирати продукт у супермаркетах без остраху помилитися. Адже знайшовши "свій" смак, не доведеться експериментувати і дарма витрачати гроші.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, протягом 2025 року подорожчало більшість продуктів харчування. Ми порівняли актуальні показники в супермаркетах з цінами станом на кінець грудня 2024-го, аби дізнатися, як вони змінилися.

Також ми писали, яку їжу заборонено перевозити через кордон у 2026 році. Українці не зможуть виїхати, якщо в багажнику знайдуть м'ясо, сало, ковбасу, консерви, тушонки і навіть молочні продукти.

кава ціни супермаркет ціни на продукти напій
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації