Ціна якісної кави в Україні — від якої суми відштовхуватися у 2026 році

Українці полюбляють якісну каву і готові платити за смачний напій. Натуральний продукт характеризується, перш за все, правильною обробкою зерен, сировиною і походженням, а вже потім великою ціною. Постає питання, скільки реально має коштувати достойна зернова чи мелена кава в Україні.

Про це розповів власник київської кав'ярні Роман Фединський у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Яка вартість якісної кави

Споживачі можуть побачити в супермаркетах товар на різний гаманець — від бюджетного до люксового сегменту. За словами фахівця, мінімальна ціна натуральної кави починається від 400-600 грн за 1 кг. Стільки коштує, як правило, базова арабіка чи суміш від великих виробників/локальних обсмажувальників.

"Середній ціновий сегмент починається від 700-1 200 грн за 1 кг. Преміум та specialty-продукт коштує від 1 300 до 2 500 грн. Сюди входять моносорти, мікролоти, кава з унікальним смаковим профілем і ручним контролем обсмаження", — констатував Фединський.

Якщо товар продають за ціною значно нижче ринкової, то часто він характеризується багатьма недоліками. Наприклад, використанням низькосортної робусти, старим або повторно обсмаженим зерном, домішками та ароматизаторами, відсутністю контролю якості тощо.

Звідки постачають натуральну каву

Підтвердити якість продукту може країна походження. Підприємець назвав кілька напрямків, звідки надходить дійсно хороший товар. Це так звані держави "кавового поясу", зокрема:

Бразилія;

Колумбія;

Ефіопія;

Кенія;

Гватемала;

Коста-Рика.

Кава з цих країн характеризується унікальними смаковими ознаками. Так, Бразилія постачає товар зі збалансованими горіховими та шоколадними нотами, Колумбія — з м'якою кислотністю і чистим смаком, Ефіопія — з фруктовими нотками.

Дізнавшись про особливості кави за походженням, споживачі можуть обирати продукт у супермаркетах без остраху помилитися. Адже знайшовши "свій" смак, не доведеться експериментувати і дарма витрачати гроші.

Що ще варто знати українцям

