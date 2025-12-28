Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Качественный кофе в супермаркетах — сколько реально должен стоить

Качественный кофе в супермаркетах — сколько реально должен стоить

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 10:35
Цена качественного кофе в Украине — от какой суммы отталкиваться в 2026 году
Зерновой и молотый кофе. Фото: Unsplash

Украинцы любят качественный кофе и готовы платить за вкусный напиток. Натуральный продукт характеризуется, прежде всего, правильной обработкой зерен, сырьем и происхождением, а уже потом большой ценой. Возникает вопрос, сколько реально должен стоить достойный зерновой или молотый кофе в Украине.

Об этом рассказал владелец киевской кофейни Роман Фединский в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Реклама
Читайте также:

Какая стоимость качественного кофе

Потребители могут увидеть в супермаркетах товар на разный кошелек — от бюджетного до люксового сегмента. По словам специалиста, минимальная цена натурального кофе начинается от 400-600 грн за 1 кг. Столько стоит, как правило, базовая арабика или смесь от крупных производителей/локальных обжарщиков.

"Средний ценовой сегмент начинается от 700-1 200 грн за 1 кг. Премиум и specialty-продукт стоит от 1 300 до 2 500 грн. Сюда входят моносорта, микролоты, кофе с уникальным вкусовым профилем и ручным контролем обжарки", — констатировал Фединский.

Если товар продают по цене значительно ниже рыночной, то часто он характеризуется многими недостатками. Например, использованием низкосортной робусты, старым или повторно обжаренным зерном, примесями и ароматизаторами, отсутствием контроля качества и тому подобное.

Откуда поставляют натуральный кофе

Подтвердить качество продукта может страна происхождения. Предприниматель назвал несколько направлений, откуда поступает действительно хороший товар. Это так называемые государства "кофейного пояса", в частности:

  • Бразилия;
  • Колумбия;
  • Эфиопия;
  • Кения;
  • Гватемала;
  • Коста-Рика.

Кофе из этих стран характеризуется уникальными вкусовыми признаками. Так, Бразилия поставляет товар со сбалансированными ореховыми и шоколадными нотами, Колумбия — с мягкой кислотностью и чистым вкусом, Эфиопия — с фруктовыми нотками.

Узнав об особенностях кофе по происхождению, потребители могут выбирать продукт в супермаркетах без боязни ошибиться. Ведь найдя "свой" вкус, не придется экспериментировать и зря тратить деньги.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в течение 2025 года подорожало большинство продуктов питания. Мы сравнили актуальные показатели в супермаркетах с ценами по состоянию на конец декабря 2024-го, чтобы узнать, как они изменились.

Также мы писали, какую еду запрещено перевозить через границу в 2026 году. Украинцы не смогут выехать, если в багажнике найдут мясо, сало, колбасу, консервы, тушенки и даже молочные продукты.

кофе цены супермаркет цены на продукты напиток
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации