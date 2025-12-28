Цена качественного кофе в Украине — от какой суммы отталкиваться в 2026 году

Зерновой и молотый кофе. Фото: Unsplash

Украинцы любят качественный кофе и готовы платить за вкусный напиток. Натуральный продукт характеризуется, прежде всего, правильной обработкой зерен, сырьем и происхождением, а уже потом большой ценой. Возникает вопрос, сколько реально должен стоить достойный зерновой или молотый кофе в Украине.

Об этом рассказал владелец киевской кофейни Роман Фединский в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Какая стоимость качественного кофе

Потребители могут увидеть в супермаркетах товар на разный кошелек — от бюджетного до люксового сегмента. По словам специалиста, минимальная цена натурального кофе начинается от 400-600 грн за 1 кг. Столько стоит, как правило, базовая арабика или смесь от крупных производителей/локальных обжарщиков.

"Средний ценовой сегмент начинается от 700-1 200 грн за 1 кг. Премиум и specialty-продукт стоит от 1 300 до 2 500 грн. Сюда входят моносорта, микролоты, кофе с уникальным вкусовым профилем и ручным контролем обжарки", — констатировал Фединский.

Если товар продают по цене значительно ниже рыночной, то часто он характеризуется многими недостатками. Например, использованием низкосортной робусты, старым или повторно обжаренным зерном, примесями и ароматизаторами, отсутствием контроля качества и тому подобное.

Откуда поставляют натуральный кофе

Подтвердить качество продукта может страна происхождения. Предприниматель назвал несколько направлений, откуда поступает действительно хороший товар. Это так называемые государства "кофейного пояса", в частности:

Бразилия;

Колумбия;

Эфиопия;

Кения;

Гватемала;

Коста-Рика.

Кофе из этих стран характеризуется уникальными вкусовыми признаками. Так, Бразилия поставляет товар со сбалансированными ореховыми и шоколадными нотами, Колумбия — с мягкой кислотностью и чистым вкусом, Эфиопия — с фруктовыми нотками.

Узнав об особенностях кофе по происхождению, потребители могут выбирать продукт в супермаркетах без боязни ошибиться. Ведь найдя "свой" вкус, не придется экспериментировать и зря тратить деньги.

Что еще нужно знать украинцам

