Ціни на продукти стали вигіднішими — що віддають зі знижками до 50%

Чимало супермаркетів віддають продукти до новорічного столу з вигідними знижками. Ми промоніторили онлайн-магазини кількох популярних мереж і з’ясували, що можна придбати набагато дешевше станом на суботу, 27 грудня.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 акційних позицій в асортименті українських супермаркетів.

Знижки на продукти

Перед святами товари в магазинах традиційно дорожчають, особливо сезонні овочі, фрукти, алкогольні напої та солодощі. Однак завдяки знижкам на інші затребувані продукти українці можуть економити.

Вихідні перед Новим роком — період масових закупівель, тому не завадить дізнатися, що коштує набагато дешевше. Ось перелік акційних товарів у Сільпо й АТБ станом на 27 грудня, які точно знадобляться для наповнення стравами святкового столу:

вино ігристе — 279 грн замість 559 грн (-50%, АТБ);

цукерки шоколадні — 179,50 грн замість 360,90 грн (-50%, АТБ);

вершкове масло — 69,99 грн замість 129 грн (-46%, Сільпо);

крабові палички — 81,90 грн замість 149,90 грн (-45%, АТБ);

сир — 46,90 грн замість 83,90 грн (-44%, Сільпо);

ікрa лососевa — 249,90 грн замість 439,90 грн (-43%, АТБ);

молоко — 32,99 грн замість 54,49 грн (-39%, Сільпо);

томат — 59,75 грн замість 82,99 грн (-28%, Сільпо);

кава розчинна — 230,70 грн замість 303,90 грн (-24%, АТБ);

мандарини — 5,52 грн замість 6,49 грн (-15%, Сільпо).

Які продукти подорожчають у 2026

Економіст Володимир Чиж розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що буде з цінами на базові продукти харчування з січня 2026 року. Нашим громадянам доведеться миритися з дорожчанням товарів, наприклад, овочів борщового набору.

"Очікується поступове зростання у межах 5-10% порівняно з поточними цінами. Воно пов’язане з кількома факторами: сезонне скорочення пропозиції після зимових свят, додаткові витрати на зберігання, логістику та енергоносії", — уточнив фахівець.

Молочні продукти, як от вершкове масло та кисломолочні вироби, можуть подорожчати на 7-10% через проблеми в енергосистемі. М’ясо зросте в ціні приблизно на 10% і навіть більше, якщо ситуація зі світлом не покращиться у січні 2026 року.

Цукор залишиться відносно стабільним і не демонструватиме висхідний тренд. Натомість за хліб доведеться платити на 25% більше — саме таке підвищення вартості прогнозує Володимир Чиж у річному розрізі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у січні 2025 року може подорожчати соняшникова олія. Ціни в супермаркетах піднімуться до 100 грн за літр у разі стрімкого зростання курсу долара та продовження повномасштабної війни.

Також ми писали, яку їжу заборонено вивозити з України у 2026 році. Перетин державного кордону з м’ясними продуктами, салом, ковбасою, консервами, тушонками і молоком не допускається.