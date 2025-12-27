Видео
Україна
Дата публикации 27 декабря 2025 16:10
Цены на продукты стали выгоднее — что отдают со скидками до 50%
Покупатели в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Многие супермаркеты отдают продукты к новогоднему столу с выгодными скидками. Мы промониторили онлайн-магазины нескольких популярных сетей и выяснили, что можно приобрести гораздо дешевле по состоянию на субботу, 27 декабря.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 акционных позициях в ассортименте украинских супермаркетов.

Скидки на продукты

Перед праздниками товары в магазинах традиционно дорожают, особенно сезонные овощи, фрукты, алкогольные напитки и сладости. Однако благодаря скидкам на другие востребованные продукты украинцы могут экономить.

Выходные перед Новым годом — период массовых закупок, поэтому не помешает узнать, что стоит намного дешевле. Вот перечень акционных товаров в Сільпо и АТБ по состоянию на 27 декабря, которые точно пригодятся для наполнения блюдами праздничного стола:

  • вино игристое — 279 грн вместо 559 грн (-50%, АТБ);
  • конфеты шоколадные — 179,50 грн вместо 360,90 грн (-50%, АТБ);
  • сливочное масло — 69,99 грн вместо 129 грн (-46%, Сільпо);
  • крабовые палочки — 81,90 грн вместо 149,90 грн (-45%, АТБ);
  • сыр — 46,90 грн вместо 83,90 грн (-44%, Сільпо);
  • икра лососевая — 249,90 грн вместо 439,90 грн (-43%, АТБ);
  • молоко — 32,99 грн вместо 54,49 грн (-39%, Сільпо);
  • томат — 59,75 грн вместо 82,99 грн (-28%, Сільпо);
  • кофе растворимый — 230,70 грн вместо 303,90 грн (-24%, АТБ);
  • мандарины — 5,52 грн вместо 6,49 грн (-15%, Сільпо).
Магазины переписали цены к Новому году — где скидки на продукты - фото 1
Продукты в супермаркете со скидками. Фото: скриншот

Какие продукты подорожают в 2026

Экономист Владимир Чиж рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, что будет с ценами на базовые продукты питания с января 2026 года. Нашим гражданам придется мириться с подорожанием товаров, например, овощей борщевого набора.

"Ожидается постепенный рост в пределах 5-10% по сравнению с текущими ценами. Он связан с несколькими факторами: сезонное сокращение предложения после зимних праздников, дополнительные расходы на хранение, логистику и энергоносители", — уточнил специалист.

Молочные продукты, такие как сливочное масло и кисломолочные изделия, могут подорожать на 7-10% из-за проблем в энергосистеме. Мясо вырастет в цене примерно на 10% и даже больше, если ситуация со светом не улучшится в январе 2026 года.

Сахар останется относительно стабильным и не будет демонстрировать восходящий тренд. Зато за хлеб придется платить на 25% больше — именно такое повышение стоимости прогнозирует Владимир Чиж в годовом разрезе.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в январе 2025 года может подорожать подсолнечное масло. Цены в супермаркетах поднимутся до 100 грн за литр в случае стремительного роста курса доллара и продолжения полномасштабной войны.

Также мы писали, какую еду запрещено вывозить из Украины в 2026 году. Пересечение государственной границы с мясными продуктами, салом, колбасой, консервами, тушенками и молоком не допускается.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
