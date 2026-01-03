Відео
В Україні перепишуть ціни на червону рибу — до чого готуватися

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 13:02
Ціни на червону рибу в Україні — що буде з вартістю сьомги і лосося у 2026
Червона риба. Фото: Pexels

Характерним продуктом на новорічному столі українців вважається червона риба. Хтось традиційно готує канапки з цим інгредієнтом, а комусь подобається її смак у складі салатів. Щоправда, важко назвати червону рибу бюджетним товаром. Постає питання, до яких цін готуватися споживачам у 2026 році.

Про це розповіла співвласниця рибного господарства Черкащини Анна Сунько в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Що буде з цінами на червону рибу

Українському споживчому ринку варто готуватися до планомірного дорожчання риби наступного року. З потенційними змінами будуть пов’язані очевидні фактори: кліматичні, виробничі та економічні.

Що стосується сьомги і лосося — найбільш популярних видів червоної риби в Україні — то це імпортний продукт, отже вартість залежить від світових ринкових тенденцій і курсу валют. За словами експертки, дорожчання неминуче, однак воно відбуватиметься поступово.

"У 2025 році середня ціна на сьомгу становила 350-400 грн за кілограм. У 2026 році ми очікуємо дорожчання до 380-450 грн через зростання логістичних витрат і попиту. Щодо лосося, то його вартість може сягнути 450 грн за кілограм", — зазначила Анна Сунько для Новини.LIVE.

Ціни в Україні найбільше залежать від зростання витрат на корми та електроенергію. Собівартість вирощування риби не стоїть на місці через появу додаткових статей видатків. А з осені 2025 року ще треба враховувати кошти на генератори, без яких заморожені продукти не зможуть довго зберігати якість.

Вартість червоної риби в супермаркетах

Ми перевірили актуальні пропозиції в різних популярних мережах супермаркетів України та з’ясували, скільки мінімально коштували сьомга/лосось станом на 31 грудня. Цінові результати виявилися такими:

  • АТБ — 139,70 грн (лосось 200 г), 163,30 грн (сьомга 200 г);
  • Сільпо — 77,90 грн (сьомга 100 г);
  • Варус — 56,99 грн (лосось 100 г), 54,90 грн (сьомга 100 г);
  • Новус — 97,99 грн (сьомга, 150 г);
  • Метро — 139 грн (сьомга 130 г).

Зазначимо, ціни вказані без урахування акційних пропозицій перед Новим роком. Деякі позиції в асортименті супермаркетів віддавали з вигідними знижками, завдяки чому споживачі могли зекономити трохи коштів.

Нагадаємо, в українських супермаркетах, зокрема Сільпо, з’явився нетиповий товар — майже готові салати до новорічного столу. Вони коштують від 389 до 469 грн за невелику баночку вагою 500-900 г.

Також ми писали, скільки повинна коштувати якісна кава в Україні. Середній ціновий сегмент натурального продукту починається від 700-1 200 грн, а преміум товари обійдуться у 1 300-2 500 грн.

покупки лосось супермаркет ціни на продукти червона риба
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
