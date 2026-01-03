Ціни на червону рибу в Україні — що буде з вартістю сьомги і лосося у 2026

В Україні перепишуть ціни на червону рибу — до чого готуватися
Характерним продуктом на новорічному столі українців вважається червона риба. Хтось традиційно готує канапки з цим інгредієнтом, а комусь подобається її смак у складі салатів. Щоправда, важко назвати червону рибу бюджетним товаром. Постає питання, до яких цін готуватися споживачам у 2026 році.
Про це розповіла співвласниця рибного господарства Черкащини Анна Сунько в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.
Що буде з цінами на червону рибу
Українському споживчому ринку варто готуватися до планомірного дорожчання риби наступного року. З потенційними змінами будуть пов’язані очевидні фактори: кліматичні, виробничі та економічні.
Що стосується сьомги і лосося — найбільш популярних видів червоної риби в Україні — то це імпортний продукт, отже вартість залежить від світових ринкових тенденцій і курсу валют. За словами експертки, дорожчання неминуче, однак воно відбуватиметься поступово.
"У 2025 році середня ціна на сьомгу становила 350-400 грн за кілограм. У 2026 році ми очікуємо дорожчання до 380-450 грн через зростання логістичних витрат і попиту. Щодо лосося, то його вартість може сягнути 450 грн за кілограм", — зазначила Анна Сунько для Новини.LIVE.
Ціни в Україні найбільше залежать від зростання витрат на корми та електроенергію. Собівартість вирощування риби не стоїть на місці через появу додаткових статей видатків. А з осені 2025 року ще треба враховувати кошти на генератори, без яких заморожені продукти не зможуть довго зберігати якість.
Вартість червоної риби в супермаркетах
Ми перевірили актуальні пропозиції в різних популярних мережах супермаркетів України та з’ясували, скільки мінімально коштували сьомга/лосось станом на 31 грудня. Цінові результати виявилися такими:
- АТБ — 139,70 грн (лосось 200 г), 163,30 грн (сьомга 200 г);
- Сільпо — 77,90 грн (сьомга 100 г);
- Варус — 56,99 грн (лосось 100 г), 54,90 грн (сьомга 100 г);
- Новус — 97,99 грн (сьомга, 150 г);
- Метро — 139 грн (сьомга 130 г).
Зазначимо, ціни вказані без урахування акційних пропозицій перед Новим роком. Деякі позиції в асортименті супермаркетів віддавали з вигідними знижками, завдяки чому споживачі могли зекономити трохи коштів.
