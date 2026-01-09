Відео
Економіка В Україні перепишуть ціни на рибу — які види подорожчають у 2026

В Україні перепишуть ціни на рибу — які види подорожчають у 2026

Дата публікації: 9 січня 2026 11:17
Ціни на білу рибу в Україні — як подорожчає лящ, форель і товстолоб у 2026
Біла риба. Фото: Pexels

В Україні можуть переписати ціни на рибу у 2026 році через поєднання економічних, кліматичних і виробничих чинників. На високому рівні залишаються витрати на корми та енергоносії, що провокує дорожчання продукту.

Що буде з цінами на білу рибу, розповіла співвласниця рибного господарства Черкащини Анна Сунько в коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Читайте також:

Що провокує дорожчання риби

Основним фактором експертка назвала високу собівартість виробництва через дорожчання кормів, електроенергії, логістики і пального. Станом на 2026 рік зіштовхнуться чинники, які окремо мало впливають на ціни, проте разом тиснуть на рибний ринок.

"Через тривалі відключення електроенергії внаслідок обстрілів окупантів зростає собівартість вирощування риби та подальша її реалізація. Тепер потрібно враховувати витрати на генератори для того, щоб охолоджена риба зберігала якість", — уточнила Анна Сунько.

Що буде з цінами на білу рибу

За словами спікерки, дорожчання не уникнути, однак висхідний тренд буде поступовим, а не різким. У 2026 році очікується планомірне зростання цін на:

  • лящ — від 100 грн/кг;
  • товстолоб — від 85-90 грн/кг;
  • сом — від 150 грн;
  • білий амур — до 90 грн/кг.

"Буде зростання ціни на форель до 200-240 грн через підвищення собівартості виробництва. Попри те, що в Україні багато рибних господарств, які вирощують цей вид, ми є заручниками однієї ситуації: тривалої відсутності електроенергії. А для зберігання риби це критично", — додала Сунько.

Що стосується хека та пангасіуса, ціни можуть зрости орієнтовно на 15-20% через дорожчання логістики, загальну інфляцію та проблеми зі світлом. Хек буде коштувати 150-180 грн/кг, а пангасіус — близько 140 грн/кг.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, бюджетні яйця можуть повернутися в українські супермаркети. Ціни на поштучний продукт трохи впали, що дозволяє споживачам економити гроші. Однак упакований товар залишається відносно дорогим.

Також ми писали, скільки насправді має коштувати якісна кава. Середній ціновий сегмент починається від 700-1 200 грн за 1 кг, а преміум specialty-продукт коштує орієнтовно 1 300-2 500 грн і більше.

Автор:
Інна Діденко
Автор:
Інна Діденко
