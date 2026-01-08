Відео
Головна Економіка Бюджетні яйця можуть повернутися в супермаркети — що з цінами

Бюджетні яйця можуть повернутися в супермаркети — що з цінами

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 17:12
Поштучні яйця подешевшали — де знайти вигідні ціни в Україні
Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні вкотре відбуваються планомірні коливання цін на яйця. Поки фасовані товари в супермаркетах дорожчають, на поштучні продукти вартість знижується. Ми промоніторили онлайн-магазини популярних мереж і дізналися, що відбувається в АТБ, Варусі, Новусі тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують поштучні яйця в супермаркетах України станом на четвер, 8 січня.

Читайте також:

Ціни на поштучні яйця в АТБ

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки курячих яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 80,83-83,95 грн. За перший тиждень січня 2026 року індекс споживчих цін досяг 100,82%, тобто продукт подорожчав на 0,82% порівняно з груднем.

Це підтверджується актуальними показниками в супермаркетах. Проте поштучні яйця демонструють зворотній тренд — в деяких мережах вони відчутно впали в ціні. Наприклад, 3 січня в АТБ продавали нефасований товар по 5,69 грн/шт., а вже 8 січня — по 4,99 грн/шт. Виходить, десяток вийде придбати за 49,99 грн.

Ціна на яйця в АТБ
Вартість поштучних яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Найдешевша упаковка коштує там 76,70 грн, а зі знижкою 10% — 68,90 грн. Споживачі можуть зекономити 18,91 грн і купити за ці гроші ще три яйця додатково. Для АТБ такий ціновий розрив доволі великий, раніше вдавалося заощаджувати на поштучних яйцях до 13 грн максимум.

Вартість яєць у супермаркетах

Ми промоніторили онлайн-магазини інших відомих мереж і дізналися, що відбувається з цінами. Станом на 8 січня результат виявився таким:

  • Варус — 4,99 грн/шт.;
  • Ашан — 5,40 грн/шт. (було 5,70 грн);
  • Фора — 5,15 грн/шт. (було 5,74 грн);
  • Новус — 5,49 грн/шт. (було 5,89 грн);
  • МегаМаркет — 7,50 грн/шт.

Як видно, у чотирьох супермаркетах із шести (включно з АТБ) нефасовані яйця подешевшали з 3 січня. Однак українцям не варто розслаблятися і чекати низхідного тренду: економіст Володимир Чиж у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів, що продукт буде дорожчати найближчим часом.

"На початку 2026 року ціна в більшості торговельних мереж і на ринках України прогнозується на рівні 75-95 грн за десяток яєць", — уточнив фахівець.

За його словами, темпи зростання цін будуть залежати від інтенсивності відключень електроенергії, оскільки саме проблеми зі світлом чи не найбільше впливають на показники в супермаркетах.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні перепишуть ціни на червону рибу. В супермаркетах можуть продавати сьомгу по 380-450 грн/кг, а лосося — по 450 грн/кг. Причина дорожчання продукту — зростання логістичних витрат.

Також ми писали, з яких країн постачають якісну каву. Лідерами вважають Бразилію, Колумбію, Ефіопію, Кенію, Гватемалу та Коста-Рику, а смакові якості напоїв відчутно відрізняються, як і ціни в Україні.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
